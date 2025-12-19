Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 16:40:00
Haber Merkezi
Duyurusu Bilal Erdoğan'dan geldi: Yasaklı Galata Köprüsü yine AKP'li kuruluşlar için açılıyor!

İstanbul Galata Köprüsü, yeni yılın ilk gününde bir kez daha AKP'ye yakın vakıf ve derneklerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanması için kapatılacak. 'Gazze' konulu mitingin duyurusunu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 1 Ocak'ta İstanbul Galata Köprüsü'nde miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuşan Erdoğan'ın açıklamasına göre mitingin konusu 'Gazze' olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanının oğlu, miting duyurusunu ilgili programda "1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde Filistin ve Kudüs için bir araya geleceğiz. Bu duyarlılığın canlı tutulması gerekiyor. Filistin ümmetin namusudur, insanlık vicdanının namusudur. Boykot meselesi sulandırılmamalı. Hiç olmazsa birkaç markada netice alındığını görerek kararlılıkla devam edilmelidir" ifadeleriyle yaptı. 

Galata Köprüsü, 2024 ve 2025 yılının ilk günlerinde de Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen AKP'ye yakın dernek ve vakıflarca düzenlenen mitinglere sahne olmuştu. AKP'ye yakın yapıların aynı yerde üçüncü kez yapacağı bu buluşma akıllara bir kez daha yasaklanan eylemleri getirdi. 

İÇİNDE AKP YOKSA YASAK

Şubat ayında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “ele geçirme” ve Gazzelilere başka bir yere sürgün etme açıklamalarına dair Galata Köprüsü’nde basın açıklaması yapmak istemişti. Ancak İstanbul Valiliği “Nehirden denize özgür Filistin yürüyüşü” adı altındaki mitinge “belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları” arasında olmadığı gerekçesiyle başvuruya olumsuz yanıt vermişti.

Yine İstanbul'da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır” demek için Tünel’den Taksim’e düzenlemek istediği yürüyüş polis ekipleri tarafından alan engellenmişti. 

İstanbul Valisi Davut Gül de CHP'yi hedef alarak "Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir" demişti. 

Benzer şekilde 1 Mayıslarda ve 19 Mart sürecinde de Galata Köprüsü ve çevresi de yurttaşlara kapatılan alanlar arasında yer almıştı.   

