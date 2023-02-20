Düzce depreminde müteahhitliğini yaptıkları bina 20 kişiye mezar olmuştu: Suçlu Saray’ın danışmanı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 06:58

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı müteahhitlerin gözaltına alınıp tutuklanması, Düzce depreminden sonra yaşananları gündeme getirdi.

Ancak bu yapılara izin veren ve denetlemeyen yöneticilere karşı bir adım atılmadı. Yaptığı bina 20 kişiye mezar olan isimler AKP’den siyasete girdi, yükseldikçe yükseldi.

AKP KURUCUSU

1999’daki Düzce depreminde, 7 katlı Işık Apartmanı da yıkıldı. Binada 20 kişi yaşamını yitirdi. Apartmanın müteahhidi olan Hamza Cebeci ve ortağı Fahri Çakır, yargılandı ve hapis cezası aldı. 3 kat yapılması gereken yere 7 kat yapan Cebeci, kendisini “Ben müteahhitim. Kat karşılığı iş yaparım. Eğer ben 3 kat yapacağım deseydim iş yapamazdım” sözleriyle savundu. Ancak Cebeci, bu depremden kısa bir süre sonra 2004’te, AKP’den Üsküdar ilçe meclis üyesi seçildi. Kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyeleri arasına girdi. AKP’nin kuruluşu sırasında Düzce il sorumlusu olarak görev yapan Cebeci, 2015’te Darülaceze başkanı oldu. 8 Mayıs 2020’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhurbaşkanı danışmanlığına atandı. Cebeci, Darülazece başkanlığını ise halihazırda sürdürüyor. Kurumun idare meclisinde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid’in 4. kuşaktan torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, AKP’den milletvekilliği için aday adayı olan Fuat Kulaçoğlu yer alıyor.

Fahri Çakır

DOKUNULAMADI

Cebeci ile birlikte yargılanan Çakır ise 2003’te AKP’den Düzce milletvekili oldu ve dokunulmazlık nedeniyle yargılanmaktan kurtuldu. Çakır, son olarak 2018’de AKP’den milletvekili seçilerek Meclis’e girdi.



Hamza Cebeci