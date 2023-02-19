Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Adıyaman Gölbaşı'nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki, yurt dışına çıkma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yıldıray Varki, İsviçre'ye çıkış yapma girişimi esnasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Varki, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talepli sevk edilecek.
Varki'nin müteahhitliğini yaptığı Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmış ve binanın enkazında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihi İncil yazması İsrail'e götürüldü
- Erdoğan'dan Arınç'a tepki
- Naci Görür'den yurttaşlara çağrı: O partiye oy verin
- Muhalefetten çok sert tepki!
- Ercan'dan deprem bölgesi için kritik tahmin
- Kandilli Rasathanesi'nden 'deprem' açıklaması
- Astsubay 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- AFAD 'Girmeyin' diyerek uyardı: '6 ve üzeri...'
- AKP yönetimi iki farklı görüşe kulak veriyor
- McDonalds'a tepki yağıyor! Yeni menü 'patates dürüm'