Düzce'de '15 Temmuz' krizi: Okulun adı aslına çevrildi, Bakan Tekin 'iptal ettireceğim' dedi

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:34

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:36

Düzce'nin köklü okullarından Düzce Lisesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından isim değişikliği yapılmış ve okulunu yeni ismi “15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi” olmuştu.

Okulun eski mezunlarının Düzce Valiliği’ne müracaat etmesi üzerine tekrar değerlendirmeye alınan okul ismi değişikliğine, Düzce Valiliği ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda karar verildi. Alınan kararla okulun adı tekrar “Düzce Lisesi” olarak değiştirildi.

Karar valiliğin sosyal medya hesabından da "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne tekrar "Düzce Lisesi" adı verilmesi okul tarihine bir saygı göstergesi olmuştur. Şehrimize hayırlı olsun" ifadeleriyle duyuruldu.

VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA: BAKANLIK ONAYLADI

Ancak karar üzerine sosyal medyada özellikle iktidara yakın isimlerin aralarında olduğu bazı çevreler tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu. "15 Temmuz şehitlerine saygısızlık" olarak nitelenen bu uygulamaya tepkiler yoğunlaşınca Valilik paylaşımını sildi.

Valilikçe yeni bir açıklama yapılarak talebin Düzce Lisesi Mezunlar Derneği tarafından geldiği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 21 Eylül 2023 tarihinde onaylandığı belirtilerek şöyle denildi: "Düzce Lisesi’nden mezun, şehrimize mal olmuş kişilerin ve kamuoyunun da beklentilerine cevap verecek şekilde Düzce Lisesi’nin adının yaşatılması yeniden değerlendirilmiş, ilimiz genelinde yapılan istişareler neticesinde bu yönde bir beklentinin olması da göz önünde bulundurularak Valiliğimiz tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerekli çalışmanın yapılması talimatı verilmiştir.”

TEKİN: ONAYI İPTAL ETTİRECEĞİM

Konuyla ilgili iktidara yakınlığıyla bilinen Tv100.com yazarı Fuat Uğur'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, isim verme süreçlerinin valiliklerin uhdesinde olduğunu belirterek “Bakanlığımızın onayı sembolik. Genelde biz karışmıyoruz. Valilik yazı göndermiş, bizim genel müdürlüğümüz ise rutin bir işlem olarak onamış. Şimdi Bakanlığa geçiyorum ve Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim ve ayrıca da Vali beyle konuşacağım” dedi.