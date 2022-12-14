Ebru Gündeş'ten 'Zarrab' hamlesi: Kendi soyadını vermek için dava açıyor

14 Aralık 2022 Çarşamba, 10:20

Şarkıcı Ebru Gündeş, ABD'deki İran yaptırımları davasında itirafçı olan eski eşi İranlı Reza Zarrab'dan olan kızı Alara Zarrab'a, kendi soyadını vermek için avukatlarına talimat verdiği iddia ediliyor.

OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, çocuğunun velayeti davasından sonra şimdi de soyadı davası açan Gündeş'in, bu kararı almasındaki en büyük nedenin hem "ihanet" haberleri, hem de Zarrab’ın Türkiye'de isminin karıştığı olaylar yüzünden olduğu söyleniyor.

Şarkıcı Işın Karaca’nın kızı Mia'ya kendi soyadını vermek için açtığı soyadı davasını kazanmasının da Ebru Gündeş'e örnek olduğu konuşuluyor.