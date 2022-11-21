Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığında 'Reza Zarrab' iddiası

Magazin ünlülerinden haberler veren, özellikle de verdiği ölüm haberleriyle tanınan OnurOkayMedya'nın genel yayın yönetmeni Mustafa Barış Durak bu kez Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:12
Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığında 'Reza Zarrab' iddiası
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçen mayıs ayından beri Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalayan çift, geçen haftalarda da evlilik kararı almıştı. 

EVLİLİK BEKLERKEN AYRILIK GELDİ

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw yollarını ayırdı. OnurAkayMedya Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'ın ayrılık nedeninin Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab olduğu iddia edildi.

Zarrab, Gündeş'i evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almakla tehdit etti ve Gündeş'in evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almak için avukatına talimat verdi. 

Bu durumu öğrenen Gündeş ise evlilik kararından vazgeçti. Gündeş ve Zarrab’ın tek celsede sonuçlanan boşanma davasında, kızları Alara’nın velayeti Ebru Gündeş’e verilmişti.

İddialara ilişkin henüz Ebru Gündeş cephesinden ise bir açıklama gelmedi.


Ebru Gündeş Reza Zarrab Rassan Khoshnaw

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