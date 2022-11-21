Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığında 'Reza Zarrab' iddiası
Magazin ünlülerinden haberler veren, özellikle de verdiği ölüm haberleriyle tanınan OnurOkayMedya'nın genel yayın yönetmeni Mustafa Barış Durak bu kez Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçen mayıs ayından beri Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalayan çift, geçen haftalarda da evlilik kararı almıştı.
EVLİLİK BEKLERKEN AYRILIK GELDİ
Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw yollarını ayırdı. OnurAkayMedya Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'ın ayrılık nedeninin Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab olduğu iddia edildi.
Zarrab, Gündeş'i evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almakla tehdit etti ve Gündeş'in evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almak için avukatına talimat verdi.
Bu durumu öğrenen Gündeş ise evlilik kararından vazgeçti. Gündeş ve Zarrab’ın tek celsede sonuçlanan boşanma davasında, kızları Alara’nın velayeti Ebru Gündeş’e verilmişti.
İddialara ilişkin henüz Ebru Gündeş cephesinden ise bir açıklama gelmedi.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İstiklal Caddesi'nde 'bombalı paket şakası' iddiası
- Torunu hayatını kaybetti...
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı
- Matrah uyanıklığı