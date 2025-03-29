Ebubekir Şahin boykot kararı alan Özel'i eleştirmişti: Erdoğan da boykot demiş!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:23

Güncelleme: 29.03.2025 - 19:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Maltepe’de 2,2 milyon yurttaşın katıldığı mitingi yayınlamayan NTV gibi yayın kuruluşları ve şirketlerine boykot çağrısında bulundu.

RTÜK BAŞKANI'NDAN ÖZEL'E TEPKİ

NTV’nin Maltepe mitingini yayınlamamasını eleştiren Özel’in sözlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki geldi.

Açıklamasında, "Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük" diyen Şahin, "Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür" ifadelerini kullandı.

2008 YILINDA DOĞAN GRUBU'NA BOYKOT ÇAĞRISI

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 yılında başbakan olduğu dönemde Doğan Grubu'na karşı boykot çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

Erdoğan o dönemde “Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Milyarlarca lira Türkiye’ye, Başbakan’a, Başbakanlık’a geliyor. Nereden nasıl geliyor. En ufak bir ispatı yok. Sonra geri vitese takıyor, orada bir yanlışlık oldu diyor. Bu ülkede medya güvenilirliğini yitirmiştir, kendini bitirmiştir. Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın. Bu kadar açık konuşuyorum. Siz mi bize karşı yalan yanlış bu tür kampanyalar yapıyorsunuz, biz de en tabii, en doğal hakkımızı kullanıyoruz. Size karşı biz de bu kampanyayı başlatıyoruz, almayacağız. Hangi dilden anlarsanız o dilden konuşacağız."