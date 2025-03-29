Son dakika... RTÜK'ten, Özgür Özel'e 'medya boykotu' yanıtı

Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:41

Güncelleme: 29.03.2025 - 16:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de gerçekleştirilen mitinginde başlatmış oldukları "boykot" çağrısını yineledi.

Daha önce yaptığı açıklamada, Saraçhane protestolarını görmeyen medya kuruluşlarını boykot ettiklerini duyuran Özel, “Bizden para kazanmak isteyen bunlara para kazandırmayacak” dedi.

Özel, NTV’yi kastederek, “Bakın şimdi bakın, bugüne kadar ‘Yapma’ dediler, ‘Bekle’ dediler. Hadi bakayım o NTV nerede? Göreyim onu. Hava durumu yayınlıyor. Saat 14.00... 15.00’te bunun firmalarını ilan edeceğim, bu meydanı görmeyene gücümü göstereceğim. Son 4 dakika, 4 dakika” ifadelerini kullandı.

ÖZEL, NTV VE DOĞUŞ GRUBU'NU DA BOYKOT LİSTESİNE EKLEDİ

Özel'in NTV'ye verdiği süre dolunca, CHP lideri Doğuş Grubu'nun firmalarını ifşa etti ve boykot listesine ekledi.

Özel şöyle konuştu:

"Bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listesinden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. Ve Doğuş grubu, Star TV, Kral FM... Günaydın Restoran'a gidilmiyor... Nusret'in kapısından bile geçilmiyor. Bunlar araba da satıyorlar. Bundan sonra Doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyoruz."

RTÜK BAŞKANI'NDAN ÖZEL'E TEPKİ

NTV’nin Maltepe mitingini yayınlamasını eleştiren Özel’in sözlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki geldi.

Açıklamasında, "Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük" diyen Şahin, "Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler aracılığıyla yayılmasının da açıkça suç teşkil ettiğini öne süren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz! Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."