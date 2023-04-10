Ece Güner ve Ümit Özdağ arasında 'Erdoğan Toprak' gerilimi: 'Kadının da adı var!'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:47

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:51

İYİ Parti aday listesi önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

Aday listelerinde, Genel Başkan Meral Akşener’in, partisinde ciddi bir değişikliğe görüldü. 27. dönemde TBMM’de 36 milletvekili bulunan İYİ Parti, mevcut milletvekillerinden 25’i ile yollarını ayırdı.

AVUKAT ECE GÜNER DE ADAY OLDU

CHP milletvekili adayı olan Erdoğan Toprak'ın eski eşi Avukat Ece Güner de, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu.

Güner'in adaylığı sosyal medyada da çok konuşuldu.

ÖZDAĞ'DAN 'ERDOĞAN TOPRAK' İDDİASI

Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'den aday olan Güner hakkında bir iddiada bulundu. Özdağ; Erdoğan Toprak’ın Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istediği ancak CHP tüzüğünün buna izin vermediğini, bunun üzerine Akşener'in devreye girdiğini öne sürdü.

Ümit Özdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Zafer Partiller, CHP'li Erdoğan Toprak’ın eşi Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istemiş. Ancak CHP tüzüğü buna izin vermemiş. Bunun üzerine Akşener devreye girmiş: Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmiş.

İYİ Parti bu 'iyiliği' karşılıksız yapmamış. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı yapılmış. Akşener sık sık 'Politikacı politikacının dostudur' der. Ben ise 'politikacı politikacının rakibidir. Eğer politikacılar arasında dostluk varsa halka karşı kurulmuş çete söz konusudur' derim.

Sevgili Zafer Partililer, bu siyasi fotoromanı okuyunca hem hepinizi 1. Sıra adayı yapma imkanım olmadığı için çok üzüldüm çünkü siz bu siyasi fotoromandakiler gibi değil kahramanca mücadele ediyorsunuz hem sizin genel başkanınız olduğum için gurur duydum. Sevgili İstanbullular İstanbul’da İYİ Parti listelerinden 4. Sırada eş kontenjanından giren dolar milyoneri Ece Güner Toprak’a mı oy vereceksiniz yoksa Zafer Partisi 5. Sıra adayı Erzincan/İliç’te siyanür ile ülkemizi zehirleyen altın madenine karşı mücadele eden gerçekten fakir bir yurtsever olan Sedat Cezayirlioğlu’na mı?"

GÜNER'DEN YANIT GECİKMEDİ: 'KADININ DA ADI VAR'

Özdağ'ın iddiasını, Avukat Ece Güner cevapsız bırakmadı.

Twitter'dan Özdağ'a yanıt veren Güner, "Sn. Ümit Özdağ bu tweetinize çok üzüldüm. Sn. Erdoğan Toprak’la uzun süre önce boşandık. Eski eşim, tam tersine hiçbir zaman siyasete girmemi istemedi. İyi Parti’den tamamen Sn. Akşener’in teveccühü ile aday yapıldım. Kadının da ADI VAR: Ben kitaplarımla/fikirlerimle var oldum" sözlerini kullandı.