Eczanelerde kriz: Hastalar kapı kapı ilaç arıyor

26 Ekim 2021 Salı, 13:06

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eczanelerdeki ilaç yokluğunu Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bulut, enflasyona rağmen, Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesi, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizin piyasadaki döviz kuru ile bir avro için 4,578 liraya sabitlenen ilaç döviz kuru arasındaki makasın büyümesine yol açtığını kaydetti.

DÖVİZ KURU İLACI VURDU

İthal ilaçlara erişiminin kısıtlandığını ve eczanelerdeki yetişkin insülin, romatizma, ateş düşürücü, ağrı kesici, antibiyotik, grip ilaçlarının raflarının açık verdiğini belirten Bulut, eşdeğeri bulunmayan ilaçlarda sıkıntı yaşandığını, depoların eczanelere azar azar ilaç vermeye başladığını, döviz kurundaki artışın ayrıca dışarıdan hammadde temin eden yerli ilaç üreticilerini de etkilediğini belirtti.

HASTALAR KAPI KAPI İLAÇ ARIYOR

Bulut, “Hastalar eczane eczane ilaç aramak sorunda kalırken, eczacılar, ilaç depolarından ilaç istediklerinde 'Bu ilaçlar yeteri kadar stoklarda bulunmuyor' cevabını almakta, ilaç yokluğu nedeniyle tedavisi yarım kalan vatandaş ilaca ulaşımda güçlük çekmektedir. Vatandaşlar, eczanelerde ilaç bulamadığı için eczacıları suçlamakta, eczacı ile vatandaş karşı karşıya getirilmektedir” dedi.

ALINAN ÖNLEMLER NELER?

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Bulut, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Piyasada bulunmayan, az temin edilen ilaçlar hangileridir?

Döviz kurundaki artış nedeniyle vatandaşın ulaşamadığı ilaca erişimi için Bakanlığınız tarafından alınan önlemler nelerdir?

Bakanlığınızın piyasada bulunmayan ilaçların teminine yönelik herhangi bir girişimi var mıdır?

İlaç erişimine yönelik sıkıntıyı önlemek için ilaç kurunun yıl içerisinde belli periyodlarla ilaç fiyatlarına yansıtılması yönünde bir çalışma yapılacak mıdır?

Bakanlığınıza ilaca erişemediği gerekçesiyle kaç vatandaş şikayet başvurusu yapmıştır?

İlacın çok önemli, vazgeçilmez ve stratejik bir ürün olduğu gerçeğinden hareketle yerli ilaç üretiminin desteklenmesine yönelik yapılan çalışmalar nelerdir?



