Mehmet Ceyhan'dan tarihi geçen koronavirüs ilaçlarıyla ilgili açıklama

11 Ekim 2021 Pazartesi, 13:06

Koronavirüs vakalarının son dönemde tekrar artmasıyla beraber sıkça gündeme gelen 'tarihi geçmiş ilaç skandalı'na bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de ismini açıklamak istemeyen bir yurttaş, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan hasta, evinde küçük çocuğu ve eşi ile birlikte karantinaya alındı.

Karantinaya alındıktan bir gün sonra filyasyon ekibi tarafından getirilen ilacın kendisine teslim edildiğini belirten hasta, "Cumartesi günü karantinaya girdik. Dün sabah ilacı getirdiler. Toplamda 16 tane içtikten sonra son kullanma tarihine yeni etiket yapıştırıldığını fark ettim. Bunu görür görmez ilacı kullanmayı bıraktım" diye konuştu.

"BELGE OLMADAN 'KULLANIN' DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Son dönemde sosyal medyada da yurttaşların sıkça gündeme getirdiği bu konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon hastalıkları Bilim Dalı başkanı Mehmet Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu her ilaca göre değişkenlik göstermektedir. Saklanan her ilacın bir son kullanma tarihi vardır. Bazı ilaçlarda bulunan bazı maddeler belli bir süreyi geçtikten sonra başka bileşiklere dönebilir, zarar verebilir ve etkinliğini yitirebilir. Favipiravir zaten çok etkili bir ilaç değil. Ancak yine de son kullanma tarihinin üzerinden bir sene geçtiği halde kullandırılması doğru değil. Bu ilaçları alan koronavirüs hastaları Sağlık Bakanlığı ya da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nu arayarak bu ilaçlarının tarihinin hangi veriye dayanarak uzatıldığını sorabilir ve bu ilacın kullanılabileceğine dair belge talep edebilirler. Bir belgeye dayandırmadan açıklama yapmanın hiçbir anlamı yok. Sağlık Bakanlığı'nın kendi kendine 'sorun olmaz, kullanın' demesi bir şey ifade etmez. Sağlık Bakanlığı veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu mutlaka bir veri göstermek zorunda."