Edirne'de HDP İl Başkanlığı yakınlarında 'bomba' paniği

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:38

Edirne merkeze bağlı, HDP İl Başkanlığı’nın bulunduğu Mithat Paşa Mahallesi'ndeki ara sokakta ağzı açık olduğu görülen sırt çantası paniğe sebep oldu. Sırt çantasını gören yurttaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı önlem alan ekipler, şerit çekerek yurttaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik ekipleri ise şüpheli çantanın bulunduğu alana yakın konumda park halindeki araçların da kaldırılmasını istedi. Yol ise kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesinin ardından inceleme başlatıldı. Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye yardımıyla patlatıldı. Şüpheli çantanın içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.