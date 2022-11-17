Ayrıntılar netleşiyor.... Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu

17 Kasım 2022 Perşembe, 09:12

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçen pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra İstanbul Esenler'deki örgüt evine giden ve paralarla ziynet eşyalarını alarak gittiği Küçükçekmece'deki Hücre Evi'nde yakalanan Ahlam Albashir'ın (23) gözaltına alındığı adreste dört cep telefonu ele geçirildiği ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nin gerçekleştirdiği terör saldırısının talimatının verildiği değerlendirilen bir cep telefonunun da aralarında olduğu belirtiliyor. 4 telefon ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'ndeki Hücre Evi'nde ele geçirilen cep telefonlarından bazılarında yapılan ilk incelemelere göre yabancı hatların takılı olduğu tespit edildi.