Edirne’deki cezaevi ziyareti yaklaşık 2.5 saat süren CHP lideri Özel’den Meclis vurgulu mesaj: 'Demirtaş önemli aktör'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güney ve Doğu Anadolu’da 6 ili kapsayan gezisi öncesi Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Demirtaş’ın ardından önceki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı da ziyaret eden Özel, yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmelerin ardından cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

Görüştüğü iki ismin de görevleri başındayken cezaevine konulduğuna dikkat çeken Özel, “Böyle bir görüşme yapmak kendi siyasi tarihime, geçmişime, Türkiye’nin siyasi tarihi için utanç verici. Ama bu utancın esas kaynağının kimler olduğunu bütün milletimiz biliyor” ifadelerini kullandı.

‘BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ’

Türkiye’nin çıkarları için doğru bir adımın hep beraber atılması gerektiğini ve CHP’nin bu konuda engelleyici olmayacağının altını çizen Özel, “100 yıl önce Türkler ve Kürtler Türkiye’de yaşayan herkes dedelerimiz hep beraber büyük bir işgali sona erdirmiş genç bir Cumhuriyet kurmuşlardı, yine sonu muhteşem olacak. Bu sefer ilk yüzyılda yapamadıklarımız varsa hatalarımız eksiklerimiz hepsini de hep birlikte onu arayacağız. Ve toplumsal barışı hep birlikte sağlayacağız” dedi.

Ağustos ayında ayağı kırıldığı için Demirtaş’a ve Doğu-Güneydoğu bölgesine yapacağı ziyaretleri ertelemek zorunda kaldığını aktaran Özel, “Türkiye bir sorunu çözecekse, aşacaksa, geride bırakacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa, kalkınmaya, güçlenmeye, bunun için de önce ve önce demokratikleşmeye önem verecekse, bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir” ifadelerini kullandı. Özel, sorunların çözümünde Meclis’in odak alınması konusunda Demirtaş ile mutabık olduklarını kaydetti.

‘GERİSİNDE ÇOK İHANETLER BIRAKTI’

Özgür Özel FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. “Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorlarsa herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi, Fetullah Gülen’den başkası değildir. Gerisinde çok acılar, çok kötülükler, çok ihanetler bıraktı ve gitti. Gittiği yerde hesabını verir. Türkiye’de yargı önünde vermesini isterdik olmadı ancak o gidince bir şey bitiyor diye kimse düşünmesin. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söyleyecek her kelime onlar için israf” dedi.

‘EN SERT ÖNERİYİ YAPTIM’

“Yenidoğan çetesi” ile ilgili partisinin yeterli tepkiyi göstermediği yönündeki eleştirilere de cevap veren Özel, “’Yenidoğan çetesi’yle ilgili konu ortaya çıktığında haberdar olduğumuzda Alanya’daydım. Hemen orada açıklama yaptık. Bir heyet görevlendirdik. En sert açıklamaları da yaptık. Toplumun CHP’nin yaptığı muhalefetten ya da konuya yaklaşımından bir eksiklik gördüğü yok. Fetullah Gülen cemaatinin bütün trol orduları karşımızda. Ya da CHP’nin birinci parti olmasından, tüm anketlerde önde çıkmasından rahatsız olanlar, CHP’ye bir kulp takacaklar. Gündemin karışıklığı içinde CHP ne yaptı? Hepiniz takip ettiniz ki ilk açıklamayı biz yaptık. İlk görevlendirmeyi biz yaptık. En sert öneriyi de ben yaptım” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşmesine ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş açıklamalarda bulundu. Görüşmenin içeriğini DEM Parti’yle paylaşacağını söyleyen Demirtaş’ın X’teki açıklaması şöyle:

“Bugün CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel’le görüştük. Özel’e ziyareti nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘normalleşme, yumuşama’ diye ifade ettiği sürecin ayaklarının yere basması, ete kemiğe bürünmesi isteniyorsa yapılması gereken ilk şey, hukukun üstünlüğüne her alanda saygı duymaktır. Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Bizler her şart ve koşulda demokratik siyasette ısrarcı olacağız ve demokrasinin, toplumsal barışımızın sağlanması için üzerimize düşen sorumluluğun gereklerini yerine getireceğiz.”

ÖZEL’DEN HEDİYE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret ettiği önceki Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a İtalyan yazar Dino Buzzati’nin “Tatar Çölü” romanını, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un “Kafamda Bir Tuhaflık” romanını hediye etti. Özel, Demirtaş’a ayrıca bir de tesbih hediye etti.

