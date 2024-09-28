Ediz Ün kimdir? CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün nereli, evli mi?
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifası istendi. Ediz Ün kimdir? CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün nereli, evli mi? Neden istifası istendi?
CHP Genel Başkanı Özel'in, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndükten sonra partisinin Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.
EDİZ ÜN KİMDİR?
1976 yılında Edirne'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Edirne'de tamamladı. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2010 yılına kadar tarım ve sağlık sektörlerinde yer alan firmalarda yöneticilik yaptı. 2010 yılından sonra sigorta acenteliği psikoteknik merkezi ve tarım sektörlerinde çalıştı.
Siyasi hayatına 18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisine üye olarak başladı. 2008-2015 yılları arası CHP Edirne İl Başkan Yardımcılığı, 2011-2014 yılları arası CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan'ın TBMM'de danışmanlığı, 2014-2016 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığı Baş Danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı oldu. 2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde milletvekilliği aday adaylığı için ilçe başkanlığından istifa etti.[2] Ancak milletvekili listesinde yer alamadı.
2023 genel seçimlerinde ise Edirne 1. sıradan milletvekili adayı oldu ve 28. dönem CHP Edirne milletvekili olarak seçildi. Çevre Komisyonu'nda üye oldu.
NEDEN İSTİFASI İSTENDİ?
Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti.
Ün, söz konusu olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
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