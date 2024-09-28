Özgür Özel, CHP Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

Yayınlanma: 28.09.2024 - 19:31

Güncelleme: 28.09.2024 - 19:45

CHP Genel Başkanı Özel'in, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndükten sonra partisinin Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü Ankara'ya çağırdığı öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekilleri ile görüşen Ediz Ün'e, aracında ele geçirilen gümrük kaçağı ürünler nedeni ile soruşturma sürecinin tamamlanana ve hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partisinden istifa etmesi gerektiği iletildi.

Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti.

Ün, söz konusu olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Ardından Ün'ün olay gecesi direksiyon başında olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.