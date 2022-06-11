Edremit Belediye Başkan yardımcısı açığa alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın makamında darbedilmesinin ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı.
Edremit Belediyesince 7 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran'ın da açığa alındığı bildirildi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran da açığa alındı. Soruşturma sonunda suçu olanlar cezasını çekecek, suçu bulunmayanlar ise tekrar görevlerine iade edilecekler"
OLAY
Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 7 Haziran'da makamında Mecit T. tarafından darbedilmiş, burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine Mecit T. gözaltına alınmıştı.
Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söylemiş, olayla ilgili 3 belediye görevlisinin açığa alındığını kaydetmişti.
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