Ege'de 29 Ekim coşkusu: Yaşasın Cumhuriyet

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:00

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını coşkuyla kutladı. Günün son saatlerine kadar devam eden kutlamaların ilk adresi İzmir Valilik makamı oldu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, 100. yıl tebriklerini kabul etti. Ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Elban, Soyer ve Yeni, askeri araçla tören birliklerini ve yurttaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Törende şiirler okundu, dans gösterileri yapıldı. Törende konuşan Elban, “100 yıldır Cumhuriyet ayakta. Nice yüz yıllarda, bin yıllarda Cumhuriyet dimdik ayakta ve genç kalacak” dedi.

DEVRİMLERİNİN TAKİPÇİSİYİZ

Soyer de “Cumhuriyetimiz için yeni bir yüzyıl başlıyor. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Onun devrimlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin, demokrasinin, barışın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet, 100 yıldır kesintisiz barışı yaşattı. Etrafımızdaki coğrafya kaynarken eğer biz barışla yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. O yüzden hatıralarına, ilkelerine, devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla CHP İzmir İl Başkanlığı alternatif bir tören için bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Atatürk en büyük eserim dediği Cumhuriyeti gençlere emanet etti ve bugün o emanete daha çok sahip çıkma günü” dedi.

KALPLER CUMHURİYET İÇİN ATTI

Bornova’da 1923 kişiyle zeybek gösterisi: Şehir Stadı’nda her yaştan 1923 Bornovalının katıldığı zeybek gösterisi ile alana “100. Yıl Cumhuriyet” yazıldı. Ardından gerçekleşen fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Işıklı görsel şov ve ve istiklal mücadelesini anlatan üç boyutlu film gösterimi ilgiyle izlenirken Atatürk’ün canlandırıldığı tiyatral gösteri ise büyük beğeni topladı. Gecenin finali ise İkilem grubunun konseri ile yapıldı.

Karabağlar gelincik tarlası: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle, coşkuyla karşılandı. Fahrettin Altay Meydanı’nda toplanan kortej, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’na doğru ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, fenerler ve marşlar eşliğinde harekete geçti. İnönü Caddesi’ni adeta gelincik tarlasına çeviren kortejde, 7’den 70’e her yaştan İzmirlinin katıldığı yürüyüşe bando eşlik etti.

Karşıyaka’da fener alayı: Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği fener alayı ve konsere binlerce yurttaş katıldı. Yurttaşlar, ellerinde Türk bayraklar, marşlarla Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacaklarını haykırdı.

Buca’da coşkulu kutlama: Işılay Saygın Meydanı’nda “100. yılda 130 kişi ile zeybek gösterisi” düzenlendi. Ardından Türk bayrağı, bando ve meşalelerle fener alayı oluşturuldu. Ardından Ceza sahne aldı.

Çeşme’de 4 bin öğrenciden gösteri: Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenin ardından da “Kalpler Cumhuriyet İçin Atıyor” etkinliğinde 4 bin öğrenci, haftalarca süren ve sayısız hazırlıklarının sonunda görsel şölen gerçekleştirdi. Çeşme’de şimdiye kadar düzenlenen en büyük organizasyon olma özelliği taşıyan etkinlikte 4 bin öğrenci bir arada Harmandalı, zeybeği oynayarak, Atatürk’ün silueti ile imzasını resmetti.

Karaburun’da batığa daldılar: Karaburun Dalış Merkezi’nden 12 kişilik grup, 2016’da batırılan “9 Eylül” şehir hatları vapuruna daldı. Dalgıçlar, 30 metre derinlikteki batığa Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.