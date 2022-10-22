Ege'de milyonluk satışlar
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararlar sonrasında Ege’de yer alan milyonlarca liralık araziler peş peşe satılacak.
17 Kasım’da Muğla’nın Bodrum ilçesi Boztepe Koyu’na manzaralı 154 ada 9 parselde hazine adına kayıtlı 15.373 metrekare büyüklüğünde makilik arazinin satışı için ihale düzenlenecek.
İzmir’de milyonlarca liralık değere sahip Aliağa’daki sanayi tesisi arazisi de üzerindeki taşınmazlar ile birlikte satılacak. 74.721 metrekarelik altın değerindeki arazinin satış ihalesi 24 Kasım’da yapılacak.
Bir diğer dikkat çeken satış ise Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi’ndeki tarım arazileri için yapılacak.
3 Kasım’daki ihalede otellerle çevrili arazideki arazinin satışından 846 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.
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