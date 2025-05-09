Ege'li başkanlardan Silivri çıkarması

Yayınlanma: 09.05.2025 - 08:47

Güncelleme: 09.05.2025 - 08:47

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, 19 Mart’ta başlayan sürecin bir “hukuk darbesi” olduğunu vurgulayarak, “Toplumun bu yaşanan süreci doğru anlayabilmesi için buradayız. Hukukun yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığı bir dönemde dayanışmamızı göstermek istedik” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu ve tüm sevenlerine selam gönderdiğini belirten Çavuşoğlu, “İçeriden herkese sevgisi ve selamı var. Bu hukuksuzluklara karşı mücadele eden herkese desteği sürüyor” dedi.

"EKREM BAŞKAN’A KEFİLİZ"

Başkan Çavuşoğlu, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların gerçekle ilgisi olmadığını söyleyerek, “Ekrem Başkan’ın boğazından haram lokma geçmediğini biliyoruz. Ona yapıştırılmak istenen hiçbir iddianın gerçeklikle ilgisi yok. Biz dört belediye başkanı ve diğer tüm başkanlarımız olarak her şartta Ekrem Başkanımıza kefiliz” şeklinde konuştu.

“DİJİTAL DARBE”

Çavuşoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına getirilen erişim engelini de sert sözlerle eleştirerek, “Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu artık dijital bir darbeye dönüşmüştür. Hukuk darbesiyle başlayan süreç, dijital darbe ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.

19 MAYIS’TA İZMİR’DE BÜYÜK MİTİNG

Açıklamasında, 19 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenecek büyük mitingin hazırlıklarının sürdüğünü duyuran Başkan Çavuşoğlu, “Kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’de, demokrasiye ve adalete olan inancımızı haykıracağız” diye konuştu. Ev ve işyerlerinin Türk bayraklarıyla donatılması çağrısında bulunan Çavuşoğlu, “Ekrem Başkanımızla omuz omuza mücadele ederek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olması yolundaki yürüyüşünde yanında olacağız. Saraçhane’de başlayan direnişten bu yana, Genel Başkanımız Özgür Özel’in mücadelesini de takdir ediyoruz ve onunla yürümekten onur duyuyoruz” dedi.