Eğitim-İş: Denizlerin sevdası bizim sevdamızdır

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:49

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) 68 kuşağının devrimci öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 50. yıldönümünde bir açıklama yaptı.

Eğitim-İş Merkez Merkez Yönetim Kurulu imzalı açıklamada "Halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve mutluluğu için emperyalizme ve faşizme karşı mücadele vermiş üç yiğit devrimci, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın, 6 Mayıs 1972'de idam edilişlerinin üzerinden 50 yıl geçti. 12 Mart faşist cuntası döneminde, onların idamına onay verenlerin ismi kaybolup giderken, üç fidan milyonların yüreğinde, bilincinde ve mücadelesinde büyümektedir" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"1960 sonrası emperyalizmin askeri üstleriyle, sermayesiyle ülkemize girerek Lozan’la tescillenmiş bağımsızlığımızı ortadan kaldırma girişimlerine karşın güçlü bir antiemperyalist dalga yükselmişti. Mavi tulumlarıyla işçi sınıfı, emeğine, işine, aşına sahip çıkmak için sokaklara dökülmekte; gençlik eğitim hakkına, bilime ve ülkesine sahip çıkmaktaydı. Köylüler, ürünlerini yok pahasına kapatıp efendilik taslayanlara derslerini vermeye başlamış, aydınlarımız kalemlerini halktan, emekten yana kullanmaya başlamıştı.

Emperyalizm ve işbirlikçilerinin korkulu rüyası gerçekleşmeye başlamıştı. İlan edilen sıkıyönetimler, medyada karalama ve iftiralar ve ardından 12 Mart faşist darbesi…Sıkıyönetim mahkemelerinde kararı emperyalist odaklarca önceden verilmiş yargılamalar ve idam cezası…

50 yıl önce üç fidanı darağacına göndererek işçi ve emekçilere gözdağı verebileceğini, yükselen kitle hareketlerini engelleyebileceğini ve halkın cesaretini kırabileceğini düşünenlerin yanıldığı bugün ortadadır."

"ASIL ANTİEMPERYALİST MÜCADELENİN NASIL OLDUĞU DENİZ'LERDEN GÖRÜLDÜ"

"Dün Deniz'lerin bozguna uğrattığı 6. Filo geldiğinde şükür namazı kılanlar bugün iktidar koltuklarında antiemperyalist maskesinin ardına gizlense de, bu halk antiemperyalist mücadelenin nasıl olduğunu Deniz'lerden görmüş, öğrenmiştir" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yanlış dış politikalar sonucunda emperyalistlerin ülkemizin iç meselelerine ve tarihine dair yorum yapma haddini kendinde bulduğu, mutlak bir kazanım ve ülke bağımsızlığının önemli nişanelerinden biri olan Lozan Anlaşması'nın iftiralarla karalandığı, Boğazlardaki hakimiyetin sembolü olan Montrö'nün kaldırılmasına dair kamuoyunun nabzının yoklandığı bugünlerde Deniz'lerin rotasının değeri daha da iyi anlaşılmaktadır. Bugün tam bağımsız Türkiye'ye dair özlem, her zamankinden daha ağırdır.

Son nefeslerinde dahi “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” diyen "Tam Bağımsız Türkiye" sloganını belleklere kazıyan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, bugün ülkenin dört bir yanında filizlenen umuttur, iradedir, cesarettir, haykırıştır.

Bugün onların bize bıraktığı miras, Türkiye’nin dört bir yanında yüzbinlerin türküsü, sloganıdır. Üç fidanımız ve savundukları düşünceler, sınıfsız, sömürüsüz ve eşit bir toplum için tam bağımsız bir Türkiye sevdası yaşıyor, yaşamaya da devam edecek.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların sevdası bizim sevdamızdır."







