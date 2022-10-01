Eğitim-İş polis engelini aştı, Anıtkabir'e yürüdü: 'Laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için...'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 13:54

Eğitim-İş Sendikası, bu sabah Ankara'da, Öğretmenlik Meslek Yasası’nın geri çekilmesi ve açlık sınırındaki eğitim emekçilerinin ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürümek istedi.

Ancak Eğitim-İş üyelerinin önüne polis engeli çıkarıldı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, polis barikatlarının önünde yaptığı konuşmada, "Kendi evimizin önünde bize çelik barikat kurdular. Milli Eğitim Bakanlığı'na, evimize gitmeye engel oldular. O gün 'Açın evimize gidelim' dedik, bugün 'Açın Atamıza gidelim' diyoruz. Ne çelik barikat, ne polis koruması bize bu konuda geri adım attıramaz" diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Polisin yürüyüşü engelleme girişimleri öğretmenler tarafından sloganlarla protesto edildi. Eğitim-İş üyesi öğretmenlerin tepkisinin ardından polis barikatları kaldırıldı ve Anıtkabir'e yürüyüşü başladı.

"LAİK, BİLİMSEL, KAMUSAL EĞİTİM İÇİN"

İktidarı protesto eden sloganlar atarak yürüyüş yapan öğretmenler adına Anıtkabir önünde bir konuşma yapan Genel Başkan Özbay, "Biz bu yürüyüşümüzü öğretmenesaygı, öğretmenlik mesleğine yakışır bir kanun için, eğitime bütçe için, eğitim emekçilerine yakışır bir ücret için, bu ülkedeki her bir çocuğumuzun laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı için yaptık. Bu yürüyüşümüz tarihe geçmiştir. Ayağınıza, yüreğine sağlık dostlar" ifadelerini kullandı.

Polisin eşliğindeki yürüyüş sonunda eğitim emekçileri, sendika flamalarını ve pankartları bırakarak Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e girdi.