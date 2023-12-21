Eğitim-İş'ten eylem kararı

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaat açıklamasına yönelik “Okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemiyoruz” sloganıyla eylem başlatacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00
Eğitim-İş'ten eylem kararı
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“Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz” başlığı ile tüm veliler eylemliliğe davet edilecek ve okullara dilekçe vermeleri çağrısı yapılacak.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odalarını, dernekleri ve velilerimizi bugünümüze ve yarınımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Gelin hep birlikte büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, devrimlerine, emanetlerine ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan edelim. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Tüm demokratik kitle örgütleriyle ve yurttaşlarımızla birlikte mücadeleyi büyütmeye varız, biz hazırız. İlelebet Cumhuriyet” dedi. 


Eğitim-İş

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