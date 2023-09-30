Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Üniversiteler gerici kuşatma altında

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Açılış konuşmasını yapan Özbay, “Türkiye’de akademinin en büyük sorunu, onları baskı altına alınması gereken bir tehlike olarak gören yönetim anlayışıdır. 12 Eylül’ün ürünü olan YÖK’ün zorbalaşması ve 21 yıldır süren siyasal İslam iktidarının akademi üzerindeki baskılarının yıldan yıla artırmasıyla üniversiteler nefes alamaz hale geldi” diye konuştu.

Çalıştay sunumunu yapan Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri İlhan Yaşar, “Ülkemizde üniversiteler yıllardan beri gerici iktidarların, gerici ve piyasacı eğilimlerinin uygulama alanına dönüşmüştür. Çalıştayda sorunları topluca ele alıp mücadele ve çözüm yollarını geniş katılımlı bir çalıştayla örmenin çabası içindeyiz” ifadelerini kullandı.

NİTELİKSEL DÜŞÜŞ

Eski YÖK Başkanvekili İsa Eşme ise son 10 yılda ilk bine giren Türk üniversitesinin 20’den 9’a düştüğünü belirtti. Çalıştayın açılışında konuşan gazetemizin yazarı Işık Kansu da Türkiye’deki medreseleşmeye ve eğitimin dinselleştirilmesine dikkat çekti.