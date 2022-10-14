Eğitim-Sen yöneticisi İsmet Akyol, 5 yıl 8 ay sonra göreve iade edildi

14 Ekim 2022 Cuma, 11:40

Resmi Gazete’de 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen, KESK’e bağlı Eğitim-Sen Zonguldak Şubesi Sekreteri İsmet İsmet Akyol, görevine iade edildi.

Akyol, 5 yıl 8 ay 6 gün süren ihracının sona erişini sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

"Acaba bir şey mi vardı?" diyenlerin mahcup olacağı, dost ve arkadaşlarımın sevineceği bir karar çıktı

Eğitim Sen Zonguldak Şubat Sekreteri iken 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı KHK ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcimiz Gökhan Taner Günsan ile birlikte ihraç edilmiştim. Gökhan Taner Günsan Ocak 2022’de göreve iade edilmişti. Bugün ise benim göreve iade edildiğim ihraç edildikten 5 yıl 8 ay 6 gün sonra OHAL Komisyonunun Başvuru Takip Sistemi’nde duyuruldu."

"Cezalandırılmak istenenin yürüttüğümüz sendikal eylem ve etkinliklerimizdir, özellikle Çaycuma’da laik ve bilimsel eğitimi kararlılıkla savunuyor olmamızdır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da savunduğumuz doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Geri döneceğiz ve çok sevdiğimiz öğrencilerimizle yine sınıflarda buluşacağız” diyen Akyol, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen tüm arkadaşlarımız göreve dönene kadar Eğitim Sen’in, KESK’in mücadelesi devam edecektir.

Tarih, ihraçlar karşısında suskun kalarak ihraç edilen mağdur üyelerine sahip çıkamayanları değil; Eğitim Sen ve KESK’in mücadelesini ve onurlu duruşunu altın harflerle yazacaktır.

Yaşasın Eğitim Sen! Yaşasın KESK!"