Eğitimciler darp edilen öğretmene sahip çıktı: 'Darp eden okul müdürünü görevden alın'

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

İzmir’in Bornova ilçesi Doğanlar Hüsnü Bornovalı Ortaokulu müdürü Meral Yılmaz, iddiaya göre öğretmen Suzan Karabağ Toptaş’ı darp etti. Öğretmene sahip çıkan eğitim sendikaları okul müdürünün daha önce de darp olayına karıştığını ve görevden alınması gerektiğini söyledi.

İddiaya göre okul müdürü Yılmaz, öğretmenin doğum günü kutlaması için kendisinden habersiz alınan pasta nedeniyle öğretmen Toptaş ile tartıştı. Olay sonrası iddiaya göre diğer öğretmenleri toplantıya çağıran Meral Yılmaz, “Susacaksınız” diyerek Toptaş’ın ağzını kapatıp itti.

Olay sonrası idari ve adli soruşturma başlatılırken sendikalar ve eğitim emekçileri Toptaş’a sahip çıktı. Toptaş’ın da katıldığı eylemde konunun takipçisi olacaklarını duyuran Eğitim İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ahmet Cangı, “Yaşanan olay maalesef bu okulda bir ilk değil. Şiddet uygulayan okul müdürü daha önce de defalarca şikâyet konusu olmuş, uyarılmış, konu yetkili birimlere iletilmiş ancak görülüyor ki bir sonuç alınamamış. Bu anlayış bütün eğitim emekçilerini açık hedef haline getirmekte ve saldırganları cesaretlendirmektedir. Eğitim sendikaları olarak bu vahim konunun takipçisi olacağız” dedi.