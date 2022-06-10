Malatya ve Konya'da 'FETÖ' operasyonu: Öğrenci ve öğretmenler gözaltında
Malatya ve Konya'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresi edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER GÖZALTINDA
Bu kapsamda Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik Malatya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 ihraç 2 öğretmen ve 3'ü öğrenci olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.
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