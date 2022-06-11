Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina öğretmenlerden alındı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir’de restorasyonu sırasında tarihi eserler ve Atatürk tablolarının kaybolduğu Karşıyaka Öğretmenler Lokali, öğretmenlerin kullanımından alındı.

1892 yılında yapılan ve Mustafa Kemal Atatürk’ü defalarca ağırlayan tarihi bina, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne devredildi. Merkezin açılışını önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.

Tarihi binada sergilenen dört kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve iki Atatürk tablosu restorasyon çalışmalarının ardından kayıplara karıştı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün raporunda, aynaların restorasyon sırasında kırıldığı, tabloların ise nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.