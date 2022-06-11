Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina öğretmenlerden alındı
İzmir’de restorasyonu sırasında tarihi eserler ve Atatürk tablolarının kaybolduğu Karşıyaka Öğretmenler Lokali, öğretmenlerin kullanımından alınarak İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne devredildi.
İzmir’de restorasyonu sırasında tarihi eserler ve Atatürk tablolarının kaybolduğu Karşıyaka Öğretmenler Lokali, öğretmenlerin kullanımından alındı.
1892 yılında yapılan ve Mustafa Kemal Atatürk’ü defalarca ağırlayan tarihi bina, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’ne devredildi. Merkezin açılışını önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.
Tarihi binada sergilenen dört kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve iki Atatürk tablosu restorasyon çalışmalarının ardından kayıplara karıştı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün raporunda, aynaların restorasyon sırasında kırıldığı, tabloların ise nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.
Video Haberler
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
- Günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- 'Şahenk, Sabancı, Zorlu, Özdemir sanık!'