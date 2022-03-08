EGM'den '8 Mart' açıklaması: 21 kişiye yasal işlem yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yurt genelinde 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, 2 kişi için ise yakalama çalışmasına devam edildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yazılı açıklamasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bugüne kadar yapılan etkinliklerde yaşanan olaylar ve yapılan müdahalelerle ilgili bilgi verildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bugün saat 16.00 itibariyle 81 ilimizde 22 bin 759 kişinin katıldığı 368 etkinlik ile birlikte bugüne kadar toplam 41 bin 129 kişinin katılımıyla 581 etkinlik yasalara uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Bugüne kadar 2'si bölücü terör örgütünün sembolü ile etkinlik alanına girmeye çalışan, 7'si etkinlik alanına girişte üst araması yaptırmamak için güvenlik güçlerimize pankart sopalarıyla ve muhtelif cisimler atmak suretiyle saldırıda bulunan ve 12'si kanuna aykırı eylem düzenleyen olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kanuna aykırı eylem gerçekleştiren 2 şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gün içerisinde yasalara uygun olarak düzenlenecek etkinliklerin, huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi için tüm güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınmıştır"
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