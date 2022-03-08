Bakan Nebati'den 8 Mart 'mesaj'ı: Kadının eline kazma kürek, iş makinesi yakışmıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bakanlıkta düzenlenen programda kadının iş yaşamındaki yerinden söz ederken "Allah bizi erkek, sizi kadın olarak yarattı. Kadına ağır iş, kadının eline kazma kürek, iş makinesi yakışmıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bakanlıkta düzenlenen 'Türkiye Ekonomisinin Gücü: Kadınlarımız' programda konuştu.
Bakan Nebati, "Kadınlar başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Birtakım söylemler, aşırı ve ideolojik söylemleri bir tarafa atıyoruz; bizim kendi değerlerimiz, bu medeniyetin ve inançların verdiği her şey bize kadın konusundaki hassasiyeti zaten emrediyor. Yeter ki biz bunu anlayalım" dedi.
YAKIŞTIRAMADI
Bakan Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2002 yılından bu yana kadınlar konusunda önemli işlere imza atıldığını öne sürerek, "Kızlardaki okullaşma oranı yüzde 97'ye çıktı. Kadın milletvekili sayısı yüzde 4,4'ten yüzde 17,5'a çıktı. Kadınların iş gücüne katılma oranı arttı. Açıkça söyleyeyim; Allah bizi erkek, sizi kadın olarak yarattı. Kadına ağır iş, kadının eline kazma kürek, iş makinesi yakışmıyor. Kadın narindir, merhametlidir, incedir, ince ruhludur. Ona sizi gibi değerli yönetici vasıfları içeren görevler daha yakışır" dedi.
"NESİLLERİMİZİ KORUYACAK, YÖNETİCİLERİMİZİ OLUŞTURACAK..."
Kadın girişimcilerin sayısının hızla arttığını belirten Nebati, "Bunları yaparken de aile hayatından hiçbir şey taviz vermiyorlar. Çünkü bir toplumu toplum yapan taşıyıcı ana nesne kadındır. Bizim nesillerimizi koruyacak, gelecek 100 yılın yöneticilerini oluşturacak kadınlardır" diye konuştu.
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