Ekonomiden yargıya, özgürlüklerden yolsuzluğa... İmamoğlu, iktidarın son 10 yıllık karnesini paylaştı: 'Düşün milletin yakasından artık!'

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun paylaştığı tablo, Türkiye’nin son 10 yılda ekonomi, hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükler alanında yaşadığı gerilemeyi gözler önüne serdi.

Uluslararası endekslerdeki veriler, temel haklardan basın özgürlüğüne, hukukun üstünlüğünden yolsuzluk algısına kadar birçok başlıkta Türkiye’nin konumunun kötüleştiğine işaret etti.

"DÜŞÜN MİLLETİN YAKASINDAN ARTIK"

İmamoğlu, söz konusu tabloyu "İşte iktidarın son 10 yıllık karnesi! Yönetemiyorsunuz… Düşün milletin yakasından artık!" sözleriyle paylaştı.

4 ANA BAŞLIK

İmamoğlu’nun paylaştığı tablo, Türkiye’nin 2015-2016 dönemi ile 2026 yılındaki ekonomik ve demokratik göstergelerini karşılaştırdı.

Dört ana başlık altında hazırlanan tabloda, hayat pahalılığından yargı bağımsızlığına, siyasi haklardan kamu sektöründeki yolsuzluk algısına kadar birçok alanda gerileme dikkat çekti.

Uluslararası endeksler ve TÜİK verileri üzerinden yapılan karşılaştırma, Türkiye’nin yalnızca ekonomik sorunlarla değil, hukuk devleti ve özgürlükler alanındaki göstergelerle de karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

HAYAT PAHALILIĞI TABLODA YERİNİ ALDI

Tabloda ekonomi ve hayat pahalılığı başlığı altında TÜİK’in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine yer verildi. Buna göre, 2015-2016 döneminde yüzde 8,81 olarak gösterilen enflasyon oranı, 2026 yılı için yüzde 30,89 olarak kaydedildi.

Veriler, vatandaşın gündelik yaşamını doğrudan etkileyen fiyat artışlarının ekonomik tablonun en dikkat çekici başlıklarından biri olduğunu gösterdi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDE GERİLEME

Tabloda hukuk devleti ve yargı alanındaki göstergeler de dikkat çekti. Dünya Adalet Projesi’nin (WJP) Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye, 2015-2016 döneminde 102 ülke arasında 80’inci sırada yer alırken 2026 verilerinde 143 ülke arasında 118’inci sırada gösterildi.

Aynı endeksin temel haklar kategorisinde Türkiye’nin sıralaması 102 ülke arasında 96’ncılıktan 143 ülke arasında 134’üncülüğe geriledi.

Ceza adaleti kategorisinde ise Türkiye, 2015-2016 döneminde 102 ülke arasında 79’uncu sıradayken 2026 verilerinde 143 ülke arasında 106’ncı sırada yer aldı.

Karşılaştırma, hukuk devleti, temel haklar ve ceza adaleti başlıklarında Türkiye’nin uluslararası sıralamalardaki konumunun gerilediğine işaret etti.

SİYASİ HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLERDE KAYIP

Demokrasi ve özgürlükler başlığında yer alan veriler de tablonun öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

Freedom House’un Dünyada Özgürlük (Freedom in the World) endeksinde Türkiye’nin puanı, 2015-2016 dönemindeki 100 üzerinden 53 seviyesinden 2026 verilerinde 32’ye düştü.

İnternet özgürlüğünde de benzer bir gerileme kaydedildi. Freedom House’un İnternette Özgürlük (Freedom on the Net) endeksinde Türkiye’nin puanı 100 üzerinden 61’den 31’e geriledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde ise Türkiye, 2015-2016 döneminde 180 ülke arasında 149’uncu sırada bulunurken 2026 verilerinde 163’üncü sırada yer aldı.

Bu veriler, siyasi haklar, sivil özgürlükler, internete erişim ve basın özgürlüğü gibi demokratik yaşamın temel unsurlarında Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunları ortaya koydu.

YOLSUZLUK ALGISINDA DA GERİLEME

Tablonun son başlığını kamu sektöründe yolsuzluk algısı oluşturdu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde Türkiye’nin puanı, 2015-2016 döneminde 100 üzerinden 42 olarak gösterilirken 2026 verilerinde 31’e düştü.

Ülke sıralamasında da gerileme yaşandı. Türkiye, 2015-2016 döneminde 168 ülke arasında 66’ncı sırada yer alırken tabloda 2026 yılı için 182 ülke arasında 124’üncü sırada gösterildi.

TABLODA DİKKAT ÇEKEN ORTAK NOKTA

Ekonomi, hukuk, demokrasi ve yolsuzluk algısı başlıklarını bir araya getiren karşılaştırmada ortak nokta, birçok göstergede Türkiye’nin önceki döneme kıyasla daha kötü bir konumda bulunması oldu.

İmamoğlu’nun paylaştığı tablo, ekonomik göstergelerin yanı sıra hukuk devleti, temel haklar ve ifade özgürlüğü alanlarının da Türkiye’nin geleceği açısından önemini yeniden gündeme taşıdı.