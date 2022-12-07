Motokurye Musa Akan'a lüks cipiyle çarpıp ölümüne neden olan Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz, 'itibar'ı için haberlerin kaldırılmasını istiyor
İktidara yakın iş insanı, milyarlık kamu ihalelerin tartışmalı ismi Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz, 2015 yılında Kısıklı'da bir kuryenin öldüğü kazaya karışmıştı. Kaza haberinin yayımda olması Ahmet Cengiz'i rahatsız etti. Online itibar hizmeti veren bir şirketle anlaşan Cengiz, kurye Musa Akan'ın öldüğü kazayla ilgili haberlerin kaldırılması için harekete geçti.
Aldığı kamu ihaleleriyle gündemden düşmeyen, son olarak Bodrum'daki Cennet Koyu'na yapmak istediği inşaatla çevrecilerin tepkisini çeken Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz, itibarı hedef alındığı gerekçesiyle hukukçularla çalışmaya başladı.
Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in itibarının hedef alındığını iddia ettiği haber ise motorkurye Musa Akan'ın öldüğü trafik kazası haberi.
Cengiz, 2015 yılında Üsküdar Kısıklı'da lüks cipiyle motokuryeye çarpmış, kurye Musa Akan kazada hayatını kaybetmişti. Ölümlü kaza gazetelerde ve internet sitelerinde kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Üsküdar Kısıklı’da Musa Akan’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili 15 yıla kadar hapsi istenen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in oğlu Ahmet Cengiz’in yargılandığı dava karara bağlanmış, Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz 2015’de meydana gelen kazada motokurye Ayhan Mutlu’nun dikkatsizlik sonucu yolcu indirip bindiren minibüse çarptığı, Cengiz’in de onu çok yakından takip ettiği ve hızını da ayarlamadığı için devrilen motosikletten düşen Musa Akan ve Ayhan Mutlu’ya çarptığı, kusurlu olduğu belirtilmişti.
Cengiz için 2 - 15 yıl, Mutlu için 2 - 6 yıl hapis cezası istenmişti.
Savcılık, Ahmet Cengiz’i cipi ile motokuryeyi çok yakından ve hızlı gitmekle suçlasa da, mahkeme ölümlü kazada kusuru olmadığı gerekçesiyle ünlü işadamının oğlu için beraat kararı vermişti.
Ölümlü kaza ile ilgili haberlerin yayımda olması Ahmet Cengiz'i harekete geçirdi. Cengiz'in anlaştığı hukuk bürosu Cumhuriyet'e ulaşarak haberlerin yayımdan kaldırılmasını talep etti..
Firma online itibar konusunda hizmet verdiklerini belirtmeyi de ihmal etmedi.
AHMET CENGİZ'iN KARIŞTIĞI KAZAYLA İLGİLİ CUMHURİYET.COM.TR'DE YAYIMLANAN HABERLER
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sinan-cetinin-oglundan-sonra-mehmet-cengizin-oglu-da-614939
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cinayet-gibi-kazanin-altindan-mehmet-cengizin-oglu-cikti-gozaltina-bile-alinmadi-514397
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