Ekonomik krizde Bitlis’e yaklaşık 50 milyon TL’ye Hükümet Konağı yaptırılacak

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:19

Giderek derinleşen ekonomik krizde kamu kaynakları ile gerçekleştirilen astronomik harcamalara bir yenisi daha eklendi. Bitlis’in Tatvan ilçesine inşa edilecek hükümet konağının maliyetinin 50 milyon TL’ye yakın olduğu öğrenildi.

Bitlis Özel İdaresi, kente yapılacak yeni Hükümet Konağı için ihale açtı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde açılan ihale, 21 Haziran’da gerçekleştirildi. Açık ihale yöntemi kullanılan ihale kapsamında sunulan tekliflerden ikisi geçerli sayıldı.

Teklifleri değerlendiren idare, 7 Temmuz’da Berken İnşaat isimli tşirkete sözleşme imzaladı. Hükümet Konağı için 46 milyon 273 bin TL yaklaşık maliyet çıkaran idare, en düşük teklifin öngörülen maliyetin üzerinde olması nedeniyle 47 milyon 890 bin TL’ye imza attı. 22 Temmuz’da başlaması planlanan Hükümet Konağı inşaat işinin 23 Aralık 2023 tarihinde bitirilmesi planlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekonomik krizin gölgesinde yüksek maliyetle yaptırılan hükümet konaklarını, “Yakıştı mı, yakıştı” yazdığı sosyal medya paylaşımları ile duyurmuştu. Tartışmaya 19 milyon 750 bin TL'ye inşa ettirilen Beypazarı Hükümet Konağı ile 44 milyon 985 bin TL harcanan Ordu Hükümet Konağı konu olmuştu.

BEYPAZARI KONAĞI'NI TANIDIK YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Yakıştı” ifadesi ile duyurduğu Beypazarı Hükümet Konağı projesini 19 milyon 750 bin liraya üstlenen şirketin yöneticisinin, Soylu’nun 2019 seçimleri sırasında seçim bürosunun açılışını yaptığı AKP’li Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın yeğeni Remzi Öntaş olduğu ortaya çıktı.