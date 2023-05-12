Ekonomist Evren Devrim Zelyut Cumhuriyet TV'de: '121 ton altın buhar oldu'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:38

Güncelleme: 12.05.2023 - 18:22

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi, Pazar günü gerçekleşecek seçimlerin ilk turda sonuçlanması ihtimalini artırırken, dün borsada sert yükseliş ve CDS'te düşüş fiyatlamasını da beraberinde getirdi.

İnce'nin çekilme kararının ardından, Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri 50 baz puanın üzerinde düşüşle 486 baz puana geriledi.

Alışılagelmiş politikalara dönüş, son yıllarda Türkiye yatırımlarını belirgin azaltan yabancı yatırımcılar için önemli bir şart. Citi raporu bu yönde bir adımın 12 ayda 50 milyar dolar civarı yabancı yatırımın para ve sermaye piyasalarına gelebileceğini gösteriyor.

"MİLLET İTTİFAKI ZAFERİNİN BİR FRAGMANINI İZLEDİK"

Cumhuriyet TV'ye konuk olan ve Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin borsaya yaptığı etkileri anlatan ekonomist Evren Devrim Zelyut, şunları kaydetti:

"Yurtdışındaki yatırımcılar seçimlerin Erdoğan'ın yenilgisi ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını merak ediyordu. Onlar uzaktan Türk toplumunun çektiği iktisadi acıları hissetmedikleri için yazılan raporlar hep resmi kurumların rakamlarına dayanıyor. Onlar da TÜİK'in rakamlarını baz alıyorlar. Enflasyonun Türkiye'de geniş halk kitlelerini çok fazla yorduğundan bihaberlerdi. Sayın İnce'nin de seçime katılıyor olması, Kılıçdaroğlu'nun şansını azaltıyor gibi duruyordu. Ancak biz kendileriyle görüşmelerimizde, Millet İttifakı'nın zaferini daha olası gördüğümüzü belirtiyorduk. Sayın İnce'nin çekilmesi Kılıçdaroğlu'nu daha da güçlendirdi. Aslında seçimin ardından gelmesini beklediğimiz yabancı yatırımcılar dün itibariyle gelmeye başladı. Hâlâ da bu giriş sürüyor. Aslında Türkiye'nin tek adam rejiminden çıkarak uluslararası piyasalara entegre olmasına dair umutlar arttı. Millet İttifakı zaferinin bir fragmanını izledik."

"TEK ADAMIN BASKISINDAN KAÇAN YATIRIM..."

Türkiye'nin risk primindeki düşüşe de değinen Zelyut, şöyle konuştu:

"Risk primi ne kadar yükselirse, Türkiye'de ekonomide ve politikada işlerin o kadar kötüye gittiği ve Türk tahvillerini satın alan yatırımcıların o kadar daha fazla sigorta parası ödemesi anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin artması piyasalara güven verdi. 2012'den beri Borsa İstanbul'dan ve bizim tahvillerimizden kaçan para 120 milyar dolar. Hani diyorlar ya; '300 milyar dolar nasıl bulunacak' diye, 120 milyar dolar tek adamın baskısından kaçan yatırımcının götürdüğü para. Dünyada 8 trilyon dolar para dönerken, Türkiye'ye bir dolar bile gelmiyor. Çünkü Türkiye Merkez Bankası'na, TÜİK'in açıkladığı verilere güvenmiyor. Sandıktan sürprizli bir değişim çıktığında o kaçan para dönecek."

"TAM BİR FELAKETE DOĞRU GİDİYORUZ"

AKP iktidarının ekonomi politikalarının, Türkiye ekonomisini getirdiği son noktaya dikkat çeken ekonomist Zelyut, şu çarpıcı verileri aktardı:

"Mevcut tablo çok sıkıntılı. Türkiye 17 aydır cari açık veriyor. On iki aylık cari açığımız 54,2 milyar dolar olmuş. O zaman dolara açlığınız oluşuyor, rezervdeki para azalıyor. Merkez Bankası ise, hiçbir şey yapmıyor. Bir şekilde halkın döviz almasını engellemeye çalışıyorlar. Enflasyon yukarı gittiği için emeklerinin buharlaşmasını istemeyen halk, dövize yöneliyor. Hükümet ise, polisiye yöntemlerle bankacılık sisteminin üzerinde adeta tepinerek dolar satışını engellemeye çalışıyor. Vatandaş bu sefer gidip altın almaya başladı. Altın da yurtdışından geliyor, ona da dolar veriyorsunuz. Baktılar vatandaş altına kaçtı, altın ithalatı patladı. Merkez Bankası doları tutmak için altın rezervlerini satmaya başladı. Zaten bu hükümet 1923'ten beri kurulu Cumhuriyetin tüm fabrikalarını ve taşınmazlarını sattı. Yaklaşık 70-80 milyar dolarlık varlığımız havaya uçtu, 128 milyar dolarlık rezervimizi yaktılar. Sırf tek adamın çılgın bir faiz politikasını biraz daha ayakta tutabilmek adına. Verilere baktım, 31 Mart'tan bu yana Hazine'den 121 ton altın buhar olmuş. Rezervimiz eksi 71,6 milyar dolar. Borcumuz 196 milyar dolar. Tam bir felakete doğru gidiyoruz. Bunu durduracak tek gelişme Pazar günü yaşanabilir."