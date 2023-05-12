Bekir Ağırdır'dan 'Muharrem İnce' yorumu: ‘Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya bir adım daha yaklaştı’

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:31

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:42

Araştırmacı Bekir Ağırdır, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gain TV'de yayımlanan "Ya Sonra?" programında Mirgün Cabas'a konuk olan Ağırdır, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun "doygunluk seviyesine ulaştığını ve durduğunu" ifade etti.

"Hatta kendi ölçülerine göre bile bence normalden fazla bile aldıkları söylenebilir" diye konuşan Ağırdır, son 4 araştırmada çok özel bir kıpırdanma olmadığını belirtti.

“KILIÇDAROĞLU İLK TURDA KAZANMAYA ÇOK YAKIN”

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de yorumda bulunan Ağırdır, "1-2 Nisan araştırmasından bu tarafa baktığımız zaman Kemal Bey'in güçlü bir yerden başlamamış olsa bile giderek artan bir seviyeyi yakaladığı ve birinci turda seçimi kazanacak oya çok yaklaştığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Ağırdır, ittifaklara ilişkin ise şu yorumda bulundu:

"Anketlere baktığımız zaman üçüncü bir görüntü; Cumhur İttifakı belirli bir oy doygunluğuna gelmiş ya da potansiyel oyunu gerçekleştirmiş; Mayıs 2022'den Aralık 2022'ye kadar dönemde hayat pahalılığının yoğun yaşandığı dönemde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan önde görünürken, Cumhur İttifakı'nın yavaş yavaş oylarını toparlayıp, maksimuma getirip, Millet İttifakı'nın önünde olması. Bugün de hâlâ Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan fazla oy alıyor görünüyor."

“3’TE 2’SİNİN KILIÇDAROĞLU’NA DAHA YAKIN DURDUĞUNU BİLİYORUZ”

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırdır, "Muharrem İnce çekildi, anketlerde görünen bütün oy Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağı yönünde beklemek gerçekçi değil. O oyun bir kısmı, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oylarının toplamı 7'ler mertebesine gerilemiş görünüyor. Toplamda ikisinin oyu yarısı hayatlarında ilk defa oy kullanacak kendi seçmenleri. O bir tepki ifadesi" diye konuştu.

Ağırdır, şunları söyledi:

"Kategorik olarak İnce çekildi diye bütün oyları Kemal Bey'e eklemek çok doğru değil. Ama yine de yarıya yakının, en azından araştırmalardan 3'te 2'sinin Kemal Bey'e daha yakın durduklarını da biliyoruz. Bir kısmının Kemal Bey'e eklenmesi, bir kısmının da seçimlere gitmeme yönünde bir tercih oluşması beklenebilir. Muharrem İnce meselesinden dolayı Kemal Bey bir adım daha en azından birinci turda kazanmaya yaklaşmış diyebiliriz."