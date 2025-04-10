Ekrem İmamoğlu’nun avukatı açıkladı: ‘Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’

Yayınlanma: 10.04.2025 - 23:16

Güncelleme: 10.04.2025 - 23:16

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, İmamoğlu hakkında açılan davada mahkeme sürecinin çeşitli gerekçelerle sürekli olarak geciktirildiğini ifade etti.

Polat, "Dosyanın fiziki aslı, bir gün öncesinde Başsavcılık tarafından mahkemeden istenmiş, böylece dosyanın bu haliyle karara çıkması üç duruşmadır geciktirilmiştir!" dedi.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beraaatle sonuçlanmamak kaydıyla adil yargılanma hakkı… Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı! Bu dosya; müvekkilim Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında Danıştay’ın ceza soruşturmasına konu olacak bulgu olmadığını tespit etmesine rağmen açılan davanın dosyasıdır.

Dosyada emekli Sayıştay denetçilerinden oluşan iki ayrı heyetin ihale mevzuatına aykırılık ve kamu zararı olmadığını belirten iki ayrı bilirkişi raporu neticesinde dosya beraat olacak şekilde tekemmül ettikten sonra; Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre alan sayın savcı duruşmadan bir gün önce, rapor almış ve duruşmaya katılmamış, Sonraki duruşmada, daha önceden aylardır bu konuda kendisinden beyan beklendiği halde, sayın İmamoğlu’nun tarafı olmadığı bir başka dosyayı incelemek için süre istemiş, şimdi de dosyanın fiziki aslı, bir gün öncesinde Başsavcılık tarafından mahkemeden istenmiş, böylece dosyanın bu haliyle karara çıkması üç duruşmadır geciktirilmiştir! Yarın dördüncü olması muhtemel…"