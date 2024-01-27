Ekrem İmamoğlu, AKP'li Murat Kurum'un vaatleri için 'kes kopyala yapıştır' dedi

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının, Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki ilk etabının test sürüşüne katıldı.

Sancaktepe’de bir kişi, Ekrem İmamoğlu’na “Camiye neden geldin?” diye sordu. İmamoğlu, “Dua etmeye geliyorum” yanıtını verdi. İmamoğlu, şahsın “Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun” sorusuna “Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil” ifadelerini kullandı. Yurttaşa, cami cemaati tepki gösterdi. Daha sonra gazetecilere konuşan İmamoğlu, “Amcamız sonra özür diledi benden, ben de kendisini şantiyelerimizi gezmeye davet ettim” ifadelerini kullandı.

‘TRAJİKOMİK VAATLER’

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un açıkladığı vaatlerin sorulması üzerine İmamoğlu, “Büyük bir kısmının kes, kopyala, yapıştır gibi olması ilginç. Biz neticede 5 yılı bile dolmamış bir yönetimken bu şehri 20 yıla yakın yönetmiş bir anlayışın bugün bizim projelerimiz üzerinden proje açıklamak zorunda kalması ve İstanbul’a çağ atlatacak diye söyledikleri Kanal İstanbul’u hiç ağzına bile almaması bugün baktığımızda yine halkı aldatmaya yönelik bir yolculuğu tarifliyor” diye cevap verdi.

Kurum’un taksi sorununu sayıyı artırarak çözmek istemesinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Gerçekten trajikomik. Bir sorun iki-üç yıldır vardır anlarım. İstanbul’un taksi sorunu en son, en çok düşünen ve gündeme getiren biziz” açıklaması yaptı.

‘BU TONDA KONUŞMADIK’

İmamoğlu, ayrıca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kendi adaylarıyla seçime girmesinin kendisine sürpriz olduğunu belirterek “Sayın İnce’yle biz bu tonda ve bu kavramlarla konuşmadık. Umarım Sayın İnce kararını gözden geçirir” dedi.