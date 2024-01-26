Sancaktepe'de Ekrem İmamoğlu'na provokasyon: 'Camiye neden geldin?'

İstanbul Sancaktepe’de bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na "Camiye neden geldin?" diye sordu. O anlar ve İmamoğlu'nun cevabı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:13
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Yerel seçimlere az bir süre kala provokasyon haberleri gelmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Sancaktepe'de bir camide kıldı. 

İmamoğlu'na burada bir kişi, seçim dönemini hatırlatarak "Camiye neden geldin?" sözleriyle çıkıştı. İmamoğlu, "Dua etmeye geliyorum" yanıtını verdi.

İmamoğlu, şahsın "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" sorusuna "Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" ifadelerini kullandı.

Yurttaşa, cami cemaati tepki gösterdi.


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