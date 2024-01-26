Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: '1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:21

Güncelleme: 26.01.2024 - 16:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugünkü açıklamaları üzerine gelen soruya şöyle yanıt verdi:

"Sayın İnce'yle birkaç kez görüştüm. Görüşmelerimiz bu söylemlerimizin tam tersi bir durumdu. Açıkçası niçin bu duruma geldi bilmiyorum.

Şahsıma bunları söylemişse, bu cümlelerimin muhattabı değilim.Sayın İnce'yle biz bu tonda ve bu kavramlarla konuşmadık. Bu cümleleri söylemişse bir gözden geçireceğim. 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmemek marifet. Milletin kazanmasını istiyoruz. Umut ediyorum Sayın İnce bu kararını gözden geçirir."

İNCE NE DEMİŞTİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yerel seçim stratejisiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin mümkün olan her ilde seçime gireceğini açıklamış ve CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunmuştu.

İnce, CHP ile ittifak görüşmelerine dair soru üzerine de şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün 'DEM'lenirsen nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Kuvayımilliye'nin partisi bu. Değişmiş demiyorum, başkalaşmış. Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil orası, gençliğimin geçtiği parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Onun için öyle bir ittifak kurabilmek... Yarın bu şartlar değişir, başka bir yönetim gelir, o zaman tekrar konuşuruz.

1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. 1991 seçiminde nasıl rezil olduğumuzu bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları buna yetmez.

Neden ayrı dünyaların insanlarıyız? Suriye'de Irak'ta çocuklarımız şehit oluyor. Asıl sorumlusu kim ya? Biz kiminle uğraşıyoruz? Asıl sorumlusu ABD'dir. Bunu söyleyecek başka bir siyasetçi var mı Türkiye'de?

İlkeli omurgalı siyasetten yanayız biz. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dertsim bir bölgenin adıdır. Oradaki vilayetin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Tunceli diyordu."