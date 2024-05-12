Ekrem İmamoğlu Anneler Günü'nü çocukların yer aldığı video ile kutladı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 00:21

Güncelleme: 12.05.2024 - 00:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anneler gününü belediyede çalışan annelerin çocuklarının yer aldığı video ile kutladı. Çocuklar sırasıyla annelerin yaptığı mesleği söyledi.

İmamoğlu yaptığı paylaşıma, "Emeği ve özverisi ile hayatı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" notunu düştü.

ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI

İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabından yaptığı anneler günü paylaşımı şu şekilde:

Emeği ve özverisi ile hayatı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/JC5dNw9ADM — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 11, 2024



