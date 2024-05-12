Ekrem İmamoğlu Anneler Günü'nü çocukların yer aldığı video ile kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak 'Anneler Günü'ne özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 00:21
Ekrem İmamoğlu Anneler Günü'nü çocukların yer aldığı video ile kutladı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anneler gününü belediyede çalışan annelerin çocuklarının yer aldığı video ile kutladı. Çocuklar sırasıyla annelerin yaptığı mesleği söyledi.

İmamoğlu yaptığı paylaşıma, "Emeği ve özverisi ile hayatı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" notunu düştü.

ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI

İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabından yaptığı anneler günü paylaşımı şu şekilde:



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