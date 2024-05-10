Ekrem İmamoğlu uluslararası topluma çağrı yaptı: 'Netanyahu'nun bu sözde ‘varoluşsal savaşı’ daha kaç cana mal olacak?'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 22:58

Güncelleme: 10.05.2024 - 22:59

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle bir araya geldi.

Sarıyer Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nde düzenlenen buluşmada konuşan İmamoğlu, gündeminin büyük bölümünü İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ayırdı.

“Bu akşam sizlere bu konuşmayı yaparken, aynı zamanda derin bir üzüntü ve endişe içerisindeyim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“BİR İNSANLIK TRAJEDİSİ DAMGASINI VURDU”

"Ne yazık ki, bu haftaya bir kez daha korkunç bir insanlık trajedisi damgasını vurdu. Salı günü ‘Avrupa Günü’ kutlamalarına katılmış olanlarınız, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna ilişkin sözlerimi hatırlayacaktır. Bir kez daha İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının insanlık dışı olduğunun altını çizmek istiyorum. Refah, İsrail güçlerinin Gazze’de yok etmediği tek Filistin şehridir. Gazze nüfusunun üçte ikisi, yani yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, evlerinden edildi ve savaştan kaçarak, Refah’a sığındı.

Zaten savunmasız ve aşırı kalabalık olan bir şehre yapılan bu saldırı, zalimliğin de ötesindedir. Binlerce İsrail vatandaşı, hükümetlerinin ateşkesi kabul etmesi için gösteriler düzenliyor. Bugüne kadar 14.000'i çocuk, 34.000 kişi hayatını kaybetti. Netanyahu'nun bu sözde ‘varoluşsal savaşı’ daha kaç cana mal olacak? İsrail 'topyekûn zafer' peşinde, Batı da bu katliamı seyrediyor. Bu, tırnak içinde ‘zafer kotası’nın, İsrail’e açılan kredinin sınırı nedir? Daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekecek?

“İSRAİL’İN PERVASIZ TUTUMU ANTİSEMİTİZMİ YAYGINLAŞTIRMAKTADIR”

Yaşanan zor dönemde, Filistin’de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ellimizden gelen her şeyi yapacağız. Uluslararası toplumu, barış için daha fazla çaba göstermeye çağırıyorum. Bu hafta sonu, muhtemel iş birliği fırsatlarını görüşmek ve Filistin'deki vahim durumu daha iyi anlamak için, Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis'i İstanbul'da ağırlayacağım. Uluslararası toplumun, Gazze’de yaşanan trajedi konusunda, daha güçlü bir duruş içinde olmaması, son derece rahatsız edicidir.

Yaşadığımız trajedi karşısında, uluslararası toplumun büyük bölümünün sergilediği bu tutum, hukuk ve etik değerler üzerine kurulması gereken, küresel barış ve istikrar ihtimalini tehdit etmektedir. Evrensel insani değerler adına şimdiye kadar elde ettiğimiz birikim, zarar görmektedir. Bunun tek bir kazananı olacaktır: Demokrasiyi ve insan haklarını umursamayan yönetimler. Öte yandan, İsrail’in bu pervasız tutumu, dünyada antisemitizmi yaygınlaştırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra antisemitizmin, İslam karşıtlığının ve ırkçılığın hiç olmadığı kadar güçlendiği bir dünyada yaşama riskiyle karşı karşıyayız.

“TÜRKİYE’DEN TÜM İNSANLIĞA ÖNEMLİ BİR MESAJ YAYILDI”

Yeniden seçilmemden bu yana, sizlerle ilk kez bir araya geliyoruz. Dünyada yaşadığımız bu karanlık dönemde, Türkiye’den tüm insanlığa önemli bir mesaj yayıldı. Seçim sonucunu halkımızın, demokrasiye olan inancının zaferi olarak yorumluyorum. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca defalarca vurguladığım gibi, İstanbul'u eşitlik ve demokratik katılım ilkelerine bağlı kalarak, ekonomik ve sosyal kalkınma için kapsayıcı politikalara öncelik vererek yönettik. Kampanyam boyunca, 16 milyon İstanbulluya, ‘Tam Yol İleri’ sözü verdim. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz, ‘İstanbul Modeli’ olarak adlandırdığımız bu yönetim anlayışını daha da geliştirmek ve güçlendirmektir.

Beni heyecanlandıran taahhütlerimizden birkaçını sizinle paylaşmama izin verin: İklim ve çevre krizi şartlarında, İstanbul'daki su kaybını yüzde 15'in altına indirerek, yılda 80 milyon metreküp tasarruf sağlayacağız. Şehrin genetik mirasını korumak için, Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nda bir Ata Tohum Merkezi kuruyoruz. Gelir düzeyi düşük vatandaşların sağlıklı besinlere erişimi için, ekmek büfesinden kent lokantalarına, yeni merkezler açıyoruz. Kreşler ve öğrenci yurtlarıyla başladığımız sosyal altyapı projelerimizi, özellikle kadın istihdamını öne çıkaracak şekilde derinleştiriyoruz. İBB Wifi ağını, 30.000 erişim noktasına yayıyoruz. İstanbul’u denizle tekrar buluşturmak için yeni su sporları merkezleri kuruyoruz.

“BU ŞEHRİN DENEYİMLEYECEĞİ PEK ÇOK YENİ ŞEY VAR”

Önümüzdeki haftanın sonunda, İstanbul'un 2027 yılında ev sahipliği yapacağı Avrupa Oyunları için, Avrupa Olimpiyat Komitesi ile bir protokol imzalamak üzere Roma'ya gideceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu şehrin deneyimleyeceği pek çok yeni şey var. Özellikle de İstanbul'u tüm sakinleri için daha mutlu bir yaşam alanı haline getirme çabalarımız beni heyecanlandırıyor.

Değerli başkonsoloslar ve fahri konsoloslar; tazelenmiş coşkumuzdan güç alarak, sizlerle kurduğumuz iş birliğini daha da arttırmaya niyetliyiz. Taksim'deki Beyoğlu Sineması'nda özel bir film haftasına ev sahipliği yapmaktan Bulgur Palas’ta bir sanat söyleşisi düzenlemeye kadar, İBB, yeni ve yaratıcı ortaklık fikirlerine kucak açıyor. Çok kültürlülük, şehrimizin tarihi dokusuna işlenmiş durumdadır. Sizlerle birlikte yürüttüğümüz kolektif çalışmalarla, bu temel değeri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul demokrasinin, sevginin, saygının, hoşgörünün, bir arada mutlu yaşayabilmenin, tarihle barışmanın, geleceğe umutla bakmanın, teknolojinin, dayanışmanın, hak aramanın ve özgürlüğün şehri olarak yoluna devam edecek. Bu yolculukta sizleri de aramızda görmek istiyoruz.”

Buluşma, İstanbul Boğazı manzaralı fotoğraf çekimiyle son buldu.