Seçim öncesi tartışma konusuydu: İmamoğlu'ndan yeni 'köfte' paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köfte deyip geçmeyin" ifadelerini kullanması 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaşanan 'köfte polemiğini' anımsattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:56
Seçim öncesi tartışma konusuydu: İmamoğlu'ndan yeni 'köfte' paylaşımı
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçim öncesi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum arasında 'köfte' tartışması yaşanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan bir soruya, "Ben 23-24 yaşındayken lokantamıza geldi, köfte yedi. Parasını almadım" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından AKP'li Murat Kurum ise İmamoğlu'na, "Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar" demişti. İmamoğlu Kurum'a, "31 Mart esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak" yanıtını vermişti.

"KÖFTE DEYİP GEÇMEYİN"

Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı X (Twitter) hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Köfte deyip geçmeyin.

Belturlarda Türkiye’nin farklı yerlerinin köfteleri uygun fiyatlara sunuluyor. Mutlaka deneyin."

Paylaşımın altına yurttaşlar verdikleri yanıtlarla Murat Kurum ve İmamoğlu'nun seçim öncesi yaşadığı 'köfte' polemiğini anımsattı.


Ekrem İmamoğlu haberleri köfte haberleri Murat Kurum haberleri

İlgili Haberler

Diyet listesinin en sağlıklısı: Ispanak köftesi tarifi

Diyet listesinin en sağlıklısı: Ispanak köftesi tarifi
Adana mutfağının pratik lezzeti: Çöç köftesi tarifi...

Adana mutfağının pratik lezzeti: Çöç köftesi tarifi...
Hem ekonomik hem pratik bir lezzet: Makarna köftesi tarifi...

Hem ekonomik hem pratik bir lezzet: Makarna köftesi tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Faciadan dönüldü... İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı burun üstü iniş yaptı

Faciadan dönüldü... İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı burun üstü iniş yaptı
Bursa’da yaralı bulunan ayı koruma altına alındı

Bursa’da yaralı bulunan ayı koruma altına alındı
Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Başkan Karahan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama

Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Başkan Karahan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama
Demet Özdemir’den tatil masraflarına dair itiraf: “Şu an tekneye binecek durumda değiliz”

Demet Özdemir’den tatil masraflarına dair itiraf: “Şu an tekneye binecek durumda değiliz”
Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!

Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!
Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı

Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı
Son Dakika... Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı

Son Dakika... Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme: Öğrenci tutuklandı
Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu