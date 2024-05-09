Seçim öncesi tartışma konusuydu: İmamoğlu'ndan yeni 'köfte' paylaşımı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:56

Güncelleme: 09.05.2024 - 18:57

31 Mart yerel seçim öncesi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum arasında 'köfte' tartışması yaşanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan bir soruya, "Ben 23-24 yaşındayken lokantamıza geldi, köfte yedi. Parasını almadım" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından AKP'li Murat Kurum ise İmamoğlu'na, "Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar" demişti. İmamoğlu Kurum'a, "31 Mart esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak" yanıtını vermişti.

"KÖFTE DEYİP GEÇMEYİN"

Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı X (Twitter) hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Köfte deyip geçmeyin.

Belturlarda Türkiye’nin farklı yerlerinin köfteleri uygun fiyatlara sunuluyor. Mutlaka deneyin."

Paylaşımın altına yurttaşlar verdikleri yanıtlarla Murat Kurum ve İmamoğlu'nun seçim öncesi yaşadığı 'köfte' polemiğini anımsattı.