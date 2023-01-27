Ekrem İmamoğlu Bursa'da: Sinan Ateş'in ailesini ziyaret edecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa ziyaretinde büyük bir kalabalık tarafından ‘Ekrem Başkan’ sloganlarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun önümüzdeki saatlerde Sinan Ateş'in ailesini ziyaret edeceği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere bugün Bursa’yı gitti. Ziyaretlerine Gemlik ilçesinde başlayan İmamoğlu, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.
CELAL BAYAR’I ANDI
İmamoğlu, 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını da ziyaret etti. İmamoğlu, Bayar’ın mezarının başında dua ederek, karanfil bıraktı. Bayar’ın torunu Akile Gürsoy’un da eşlik ettiği ziyarette konuşan İmamoğlu, “Güzel Bursa’mızın, güzel Gemlik’imizin çok özel bir yerindeyiz, Umurbey’deyiz. Hemen arkamızda rahmetli Celal Bayar’ı o güzel kadim dostluğun simgesi Atatürk’ümüzle bir arada görüyoruz. Önümüzde de kabri var. Hep birlikte duamızı ettik” dedi.
“EKREM BAŞKAN” SLOGANLARIYLA KARŞILANDI
Daha sonra Bursa Ulu Camii’de Cuma namazı kılan İmamoğlu, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Görüntülerde, İmamoğlu izdihamı yaşandığı görülürken, kalabalık “Ekrem başkan” sloganları attı.
SİNAN ATEŞ’İN AİLESİNİ ZİYARET EDECEK
Öte Yandan İmamoğlu, 30 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesini taziye ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu. İmamoğlu’nun ilerleyen saatlerde Ateş’in Bursa’daki evini ziyaret etmesi bekleniyor.
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