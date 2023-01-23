İmamoğlu’ndan ‘seçim şarkısı’: 'Tarih yazdık, yine yazarız'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan şarkı Anadolu ziyaretleri kapsamında gittiği Kastamonu'da ilk kez çalındı. Şarkı sosyal medyada 'seçim şarkısı' olarak yorumlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan ‘seçim şarkısı’ Kastamonu ziyaretinde ilk kez çalındı.
'Tarih yazdık, yine yazarız' şeklinde ifadelerinin yer aldığı şarkı, İmamoğlu’nun katıldığı törende ilk kez çaldı.
Diken’in haberine göre şarkının söz ve müziği sanatçı Ali Altay’a ait.
Merak edilen şarkının sözleri ise şöyle:
"Çılgınların zincirini kırar aşarız
Hür doğduk biz her dem biz hür yaşarız
Demokrasi sözümüz var canım Türkiyem
Birlikte tarih yazdık biz yine yazarız.
İmamoğlu, halkın yürekli sesi
Eğilmez başı, gençlere örnek
Çıktığı bu seferde hedef demokrasi
İnançlıyız, mutlak o gün gelecek.
Hak hukuk adaleti hiçe sayanlar
Adalet kainatın ruhudur, bilin
En büyük mahkeme halkın vicdanı
Elbette sandıkta alınır hakkı.
Türk’üz, Kürt’üz, Çerkez’iz, Arap’ız, Laz’ız
72 millet hep yanındayız
Zalimlere inat, millet ittifak
Başardık, yine başaracağız."
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