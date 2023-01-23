İmamoğlu’ndan ‘seçim şarkısı’: 'Tarih yazdık, yine yazarız'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan şarkı Anadolu ziyaretleri kapsamında gittiği Kastamonu'da ilk kez çalındı. Şarkı sosyal medyada 'seçim şarkısı' olarak yorumlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 17:12
İmamoğlu’ndan ‘seçim şarkısı’: 'Tarih yazdık, yine yazarız'
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan ‘seçim şarkısı’ Kastamonu ziyaretinde ilk kez çalındı.

'Tarih yazdık, yine yazarız' şeklinde ifadelerinin yer aldığı şarkı, İmamoğlu’nun katıldığı törende ilk kez çaldı.

Diken’in haberine göre şarkının söz ve müziği sanatçı Ali Altay’a ait.

Merak edilen şarkının sözleri ise şöyle:

"Çılgınların zincirini kırar aşarız

Hür doğduk biz her dem biz hür yaşarız

Demokrasi sözümüz var canım Türkiyem

Birlikte tarih yazdık biz yine yazarız.

İmamoğlu, halkın yürekli sesi

Eğilmez başı, gençlere örnek

Çıktığı bu seferde hedef demokrasi

İnançlıyız, mutlak o gün gelecek.

Hak hukuk adaleti hiçe sayanlar

Adalet kainatın ruhudur, bilin

En büyük mahkeme halkın vicdanı

Elbette sandıkta alınır hakkı.

Türk’üz, Kürt’üz, Çerkez’iz, Arap’ız, Laz’ız

72 millet hep yanındayız

Zalimlere inat, millet ittifak

Başardık, yine başaracağız."


Ekrem İmamoğlu İmamoğlu

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