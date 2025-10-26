Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: 'Casusluk' suçlamasıyla ifade veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade veriyor.

19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, bugün Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez çıkmış oldu.

YURTTAŞLAR YASAĞA RAĞMEN TOPLANDI

CHP’li vekiller adliye önünde geceden bu yana nöbet tutarken, çevredeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yurttaşlar, yasağa rağmen adliye önünde toplandı.

Çağlayan Adliyesi önünde yaşananları takip etmek için tıklayın.

İMAMOĞLU AİLESİ ADLİYEDE

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü.

EKREM İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A GETİRİLDİ

İfade verecek olan İmamoğlu saat 10.55'te İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL ADLİYEYE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, saat 11.08 itibarıyla adliyeye geldi.

Özel, partililer ve İmamoğlu'nun avukatları tarafından karşılandı.

CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Cem Avşar, Gül Çiftçi, Suat Özçağdaş, Ali Mahir Başarır, Bülent Tezcan, Yunus Emre ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da İmamoğlu'na destek için adliyede.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İmamoğlu'nun adliyedeki ilk sözlerinin, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" olduğunu aktardı.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BEKLENİRKEN, ÖZGÜR ÖZEL OTOBÜSÜN ÜZERİNDEN SESLENDİ

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin başlamasının beklendiği sıralarda, CHP lideri Özgür Özel, Çağlayan önünde toplanan yurttaşlara otobüsün üzerinden seslendi.

Özel, "Ak Toroslar çetesine karşı çıkmak için buraya gelenlere selam olsun. Geçen sene 2 Ekim günü Çağlayan Adliyesi'ne Ak Toroslar çetesini yolladılar o gün bugündür huzurumuz yok. 19 Martta sabahın erken saatlerinde Ekrem başkanı gözaltına aldıklarında hepimiz darbeyi görmüştük. Hırsız dediler olmadı, yolsuz dediler olmadı teröre destek dediler olmadı. Şimdi son çare 'casus' dediler, yazıklar olsun!" dedi.

CHP lideri, "İmamoğlu'nun casuslukla suçlanması bir itiraftır. Yolsuzluk dediler geri tepti, terör dediler geri tepti. Şimdi de casusluk diyorlar. Bu bir itiraftır. Çaresizim diyor başsavcı, çaresizim" diye konuştu.

Özel, konuşmasında casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ün itirafçı olup İngiliz istihbaratıyla çalıştığını itiraf ettiğini açıkladı.

İMAMOĞLU, 5 SAAT BOYUNCA İFADE VERMEK İÇİN BEKLEDİ

Adliyeye 10.55'te getirilen Ekrem İmamoğlu, 5 saat boyunca ifade vermek için bekledi.

AVUKATLARIYLA DA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; ifade için saatlerce bekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu saatlerde avukatlarıyla da görüştürülmedi.

İLK OLARAK İTİRAFÇI HÜSEYİN GÜN'ÜN İFADESİ BAŞLADI

CHP'li Gökhan Günaydın, itirafçı olduğu öğrenilen Hüseyin Gün’ün ifadesinin başladığını ve yaklaşık yarım saattir devam ettiğini aktardı.

Gün'ün ardından; Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek’in ifadelerinin başlayacağı belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI

Saat 10.55'te Çağlayan'a getirilen Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi, saat 16.10 civarında başladı.

YANARDAĞ, ÖZKAN VE GEÇEK'İN DE İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Melih Geçek de casusluk soruşturması kapsamında ifade vermeye başladı.

AYRINTILAR GELECEK...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, gazeteci Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1 kanalına kayyum atanmıştı.