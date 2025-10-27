Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasından tutuklandı: Siyasilerden peş peşe açıklamalar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın tutuklanmasına karar verildi.

"MİLYONLARIN İRADESİNE YÖNELMİŞ BİR SALDIRIDIR"

Kararın ardından siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş: "Bu iddia ve verilen tutuklama kararı mantıkla, hukukla bağdaşmıyor. Bir belediye başkanına 'siyasal casusluk' gibi trajikomik bir suçlama yöneltmek; adalet kavramını, devlet ciddiyetini ve hukuk devleti ilkesini yerle bir etmektir. Ekrem başkanımızı böyle bir iddiayla hedef almak; bir kişiye değil, milyonların oyuna, iradesine de yönelmiş bir saldırıdır.

Biz inanıyoruz; adalet bir gün mutlaka yerini bulacaktır. Ama o güne kadar herkes bilmelidir ki hukukun siyasete alet edilmesine, milletin iradesine gölge düşürülmesine elbette sessiz kalmayacağız. Ve biz, adaletin yeniden güven kazanacağı, hukukun tekrar saygı duyulan bir değer haline geleceği günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz."

"KURDUKLARI KUMPASLAR O KADAR ORTALIĞA SAÇILDI Kİ ARTIK NE ÜSTÜNÜ ÖRTEBİLİYORLAR NE DE KILIF UYDURUYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç: "İddianamelerden gerçeği değil, kendi korkularını çıkarabildiler. Kurdukları kumpaslar o kadar ortalığa saçıldı ki artık ne üstünü örtebiliyorlar ne de kılıf uydurabiliyorlar. Şimdi, halkın değişim iradesini tutuklayarak kurtulacaklarını sanıyorlar. Oysa hakikatin karşısında uydurdukları her sahte dosya, kendi çöküşlerinin tutanağına dönüşüyor. Bugün Çağlayan’da yargılanan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu yoksulluğa, adaletsizliğe, çürümüş düzene karşı ayağa kalkan bir halkın umududur. Ve o iradeyi hiçbir mahkeme kararı, hiçbir yalan, hiçbir korku zapt altına alamaz."

"FETÖ'YÜ DEVLETİN KOZMİK ODASINA SOKTULAR, 'NE İSTEDİLERSE VERDİK, ALLAH BİZİ AFFETSİN' DEDİLER!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: "85 milyonun e-devlet'teki bilgileri çalındı. Yani siber vatan işgal edildi. Bir kişi bile vatana ihanetle yargılanmadı. E-nabız'daki sağlık bilgileri sızdırıldı. Bırakın soruşturmayı, bir kamu görevlisinin tansiyonu bile çıkmadı. Kimlik bilgilerimiz, telefon numaralarımız, dolandırıcılara satıldı. İktidarın kılı kıpırdamadı. Ulaştırma Bakanı 'bir kısım verilerimiz sızdı' dedi, koltuğunda oturmaya devam etti. FETÖ'yü devletin kozmik odasına soktular, belgeler yurtdışında çıktı. Biri de çıktı 'ne istedilerse verdik, Allah bizi affetsin' dedi. Şimdi çıkmışlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ndan casus yaratmaya çalışıyorlar. AKP aynaya baksın, bu iddianamede sadece kendisini görür!"

"KUMPASLARINIZ YALNIZCA KORKUNUZUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Biz çöpten oy pusulası topladığımız günleri hatırlarız. Oylarımızı çöpe atarak kazandığımız seçimleri gasbetmeye çalışanları da hatırlarız. O günlerden bugünlere geldik; buradan da iktidara yürüyoruz. Biz pes etmedik, siz kaybetmeye doymadınız. Kumpaslarınız yalnızca korkunuzun büyüklüğünü gösterir. Halkın iradesiyle savaşan her rejim gibi, siz de yenileceksiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu değil iki, iki bin dosyadan da tutuklasanız; değil diplomasını doğum belgesini de iptal etseniz, sonuç değişmeyecek. Gidiyorsunuz, gideceksiniz."

"ADALET TERAZİSİ DEVRİLMİŞ, MASUMİYET KARİNESİ YOK SAYILMIŞTIR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: “Bu gece hukuk değil, siyaset karar verdi. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a verilen tutuklama kararı, Türk Ceza Kanunu’nun değil, Saray talimatının sonucudur. Ortada “casusluk” değil, halkın iradesine sahip çıkanların cezalandırılması vardır.

Anayasa’nın 2. maddesindeki demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesi bir kez daha ihlal edilmiştir. Bu dava, hukukun değil; intikamın, korkunun ve keyfiliğin davasıdır. Adalet terazisi devrilmiş, masumiyet karinesi yok sayılmıştır.

Ama unutulmasın. Bir milleti susturamazsınız. Bu karanlık biter, hukuk yeniden doğar, adalet yeniden dirilir.”