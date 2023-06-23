Ekrem İmamoğlu cepheyi açtı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelişinin dördüncü yılında “İstanbul’a hizmette 4. yıl” sunumunda parti içindeki gelişmeler öne çıktı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği sunumuna belediye başkanları il ve ilçe başkanları da davet edilmişti. Ancak siyasi yasaklı olsa da halen gayrıresmi İl Başkanlığı görevini yürüten Canan Kaftancıoğlu sunuma katılmadı. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu’nun bir yıla yakın süredir iyi olmadığı biliniyor. İlçe başkanlarının da bazıları salonda yoktu.

İlçe belediye başkanlarından Büyükçekmece, Şişli, Kartal, Kadıköy, Sarıyer, Beylikdüzü ve Ataşehir Belediye Başkanları hazır bulundu. Bakırköy, Maltepe, Küçükçekmece ve Beşiktaş belediye başkanlarını salonda göremedik. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaparken kendisini de eleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin toplantıya katılması ilginçti. Yine İmamoğlu’na yakın olan isim Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin olmaması dikkat çekti. Katılımın düşük olduğu yönünde yöneltilen bir soru üzerine Imamoğlu, “Biz zaten basına yönelik bir davet yaptık. Tabii ilçelerimizin başkanları ve belediye başkanlarını da davet ettik. Bazı belediye başkanlarının programları yoğun olabilir, mazeret bildiriminde bulunmuştur” diye açıkladı bu durumu.

Sunumun birinci bölümünde belediye hizmetlerinin tanıtımı yapıldı. Ikinci bölüm ise sadece basın mensuplarının katıldığı soru-cevap şeklinde geçti. Doğal olarak belediye hizmetlerine yönelik sadece iki soru yöneltilirken parti içi meselelerle ilgili 30’a yakın soru geldi.

Adaylığı konusunda çok ısrar edilmesine karşın İmamoğlu, kendisini bağlayacak bir söz etmekten kaçındı. Ancak mücadele ateşinin de fitilini ilk kez açık bir şekilde yaktı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na “Çekil” dediği ve bu talebine bir hafta içinde yanıt vermesini istediği, ancak hâlâ yanıt gelmemesi üzerine düşünceleri sorulan Imamoğlu, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. “Genel başkanla ilgili ‘çekil’ sözü benim tarafımdan kullanılamaz. Bu hadsizlik olur. Kendisine bir süre vermem de saygısızlık olur” açıklamasında bulunan Imamoğlu’na, Kılıçdaroğlu’nun grup konuşması hakkında fikri de soruldu. Imamoğlu Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasının kendisinin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Geçen hafta kendisi hakkında “Siyasi yasak potansiyeli var” sözlerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun bu sözleri anımsatıldığında ise Imamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu:

“Kötü olan partinin içinde böyle bir konunun gelmesi. ‘Ama onun siyasi yasağı var’ klişesiyle gündeme gelmesi çok acı, ne yazık ki çok vasat açıklama. Bu vasat açıklamanın sahibinin muhatabı ben değilim, genel başkan. Genel başkanımızın bu konuda gereğini yapacağına inanıyorum.”

Seçim öncesi sürece ilişkin eleştirilerini şimdilik saklı tuttuğunu ve basın önünde konuşmayacağını belirten Imamoğlu, ittifak ortağı partilerin bugün ittifaka dair olumsuz tarifler yapmasının CHP olarak kendi sorumlulukları olduğunu belirterek “Çünkü biz ittifakı domine eden bir partiyken bugün bu ittifak unsurlarının bu ittifak sürecinden çekilmelerini anlamak kavramak varsa bir sorun çözmek süreci bile değişim sürecinin bir parçasıdır” diye konuştu.

Değişim için bir manifesto hazırlığında olduklarını ama bunu bugün açıklamak niyetinde olmadıklarını da söyleyen Imamoğlu, değişimin içeriği hakkında yine bilgi vermedi.

Imamoğlu, önceki gün il başkanları toplantısı sonrasında açıklanan ortak bildirinin içeriğini beğenmediğini, bu bildirinin 81 il başkanının ortak iradesini yansıtmadığına inandığını ve bildirinin dört il başkanı tarafından hazırlandığını söyledi.