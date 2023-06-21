CHP’li Kuşoğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: Genel Başkan olmasını arzu ederiz ama...

Yayınlanma: 21.06.2023 - 20:09

Güncelleme: 21.06.2023 - 20:25

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sonrası ‘değişim’ seslerinin yükseldiği CHP’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e ilişkin değerlendirmeleri çok konuşulan CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan yeni açıklama geldi.

Kuşoğlu, İmamoğlu’nun olası genel başkanlık ve tekrar İBB adaylığı için şunları dedi:

“Ekrem Bey’in Türkiye için çok önemli bir figür olduğunu, önemli bir siyasetçi olduğunu Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili olarak da önemli bir isim olduğunu düşünüyoruz. Her halükârda aday olmasını çok arzu ederiz. Hatta genel başkan olmasını da çok arzu ederiz. Ama mahkeme kararını, iktidarın İstanbul’a yönelik, partimize yönelik yaptıklarını da ihmal etmeden bu realiteyi gerçekleştirmemiz lazım.”

Diken’den Altan Sancar’a konuşan Kuşoğlu’nun, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

-BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a verdiğiniz demeç çok konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kez daha aday gösterileceğini dile getirdiniz. Bu konuşulmuş ve kesinleşmiş bir karar mı?

Bu görüş hem kişisel görüşüm hem de makam olarak görüşümüzdür. Bu konuşulmuş bir konu değil. 14 Mayıs seçimlerinin tamamlayıcısı olacak ve hemen arkasından yapılacak olan yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerin kaybedeni ve kazananı 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kesin bir belirlemeyi de tamamlamış olacak. Yerel seçimleri kazanan taraf biz olursak, 14 Mayıs seçimlerini kazanan Erdoğan’ı sakatlamış olacağız.

Çünkü 14 Mayıs seçimlerinden Türkiye yüzde 50’ye yüzde 50 bir sonuçla çıktı. Biz bu seçimleri kazanırsak rahat hareket edemeyecek, ama yerel seçimleri kaybedersek çok daha rahat hareket edebilecek, önü boşalacak. Antidemokratik yönetim şeklinin iyice önü açılmış olacak. Onun için de bu seçimlerin önemli olduğunu kurultay yaparak herkesin partinin, partilinin, delegenin iradesine bu konuyu bırakarak gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada genel başkana da bir fırsat verilmesi gerekir.

-Bu sözlerinizin arkasındasınız yani…

Tabii tabii.

-Yani siz yerel seçimleri, genel seçimlerin bir rövanşı olarak görüyorsunuz diyebilir miyiz?

Rövanş değil de tamamlayıcısı diyelim. Tamamlayıcısı olan çok önemli bir seçim olacak.

-Kemal Kılıçdaroğlu ‘Ben aday olmam, delegenin takdiri’ demişti.

Tabii Kemal bey “Ben aday olmam” diyor, “Biz aday gösteririz” diyorum. Partililer olarak tabii… Biz de “Bir grup partili de onu aday gösterecektir” diyoruz. Bu da hakkımızdır herhalde.

-Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye aday gösterilmeme ihtimalinin olabilir mi?

Buna hep beraber karar vereceğiz. Kendisi de karar verecek, parti olarak karar vereceğiz.

Ama biz Ekrem beyin Türkiye için çok önemli bir figür olduğunu, önemli bir siyasetçi olduğunu, Türkiye’nin yarınlarıyla ilgili olarak da önemli bir isim olduğunu düşünüyoruz. Her halükârda Ekrem beyin aday olmasını çok arzu ederiz. Hatta genel başkan olmasını da çok arzu ederiz. Ama biraz önce söylediğimiz mahkeme kararını, iktidarın İstanbul’a yönelik, partimize yönelik yaptıklarını da ihmal etmeden bu realiteyi görmemiz lazım. Buna birlikte karar vermemiz lazım. Mahkeme sürecinin bitmesini beklemeden bir çözüm bulmamız lazım. Aktif bir çözüm aramamız lazım.

-Yani Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşecek mi?

Bir parti genel başkanıyla belediye başkanı, belediye başkanları, il başkanları arasında her zaman görüşme olur.