Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini hatırlattı: Asgari ücrete sert tepki!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıkladı.

CHP ise asgari ücretin açıklanmasından önce teklifini 39 bin lira olarak duyurmuştu.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Türkiye’nin işçileri, emekçileri, asgari ücretlileri açlığa mahkum değildir!

Bu ülkenin işçisinin hakkı, açlık sınırının altında bir asgari ücret değildir!

28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, milletin gerçeklerinin, yani ağır geçim sıkıntısının yanından bile geçmiyor.

Açıklanan asgari ücret bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir.

İşçilerin olmadığı bir masada, sadece işverenlerle asgari ücret belirleyen akıl, “ben zenginden yanayım, yoksuldan değil” diyen akıldır.

CHP’nin net asgari ücret teklifi 39 bin TL’dir.

İnşallah milletin iktidarı başa geldiğinde, işçilerimize, asgari ücretlilerimize hak ettiklerini verecek, yeni ekonomi, sanayi ve teknoloji politikalarımızla işverenleri de rahatlatacağız.

Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!"