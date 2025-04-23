Ekrem İmamoğlu, çocukların çizdiği resimlerle 23 Nisan'ı kutladı

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İmamoğlu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan videolu mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu'nun “Bu memleket çocukların… 23 Nisan kutlu olsun” mesajıyla paylaşılan videoda, çocuklarca çizilen ve CHP’nin 23 Mart'taki Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi sandığına atılan resimler yer aldı.

Bu memleket çocukların...



23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. ???? pic.twitter.com/w5vU2knlD8