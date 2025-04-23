Ekrem İmamoğlu, çocukların çizdiği resimlerle 23 Nisan'ı kutladı
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan paylaşımında bulundu. İmamoğlu, çocukların kendisi için çizip cezaevine gönderdiği resimlerin yer aldığı bir videoyu paylaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
İmamoğlu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan videolu mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İmamoğlu'nun “Bu memleket çocukların… 23 Nisan kutlu olsun” mesajıyla paylaşılan videoda, çocuklarca çizilen ve CHP’nin 23 Mart'taki Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi sandığına atılan resimler yer aldı.
Bu memleket çocukların...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 23, 2025
23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. ???? pic.twitter.com/w5vU2knlD8
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #23 Nisan
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